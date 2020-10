Paketrekord väntas på Black Friday

Social distansering och mer tid hemma är några av orsakerna som förklarar en rekordstor ökning i e-handeln i år. Under andra kvartalet ökade e-handeln med 49 procent, enligt Postnord. Prognosen för fjärde kvartalet där julhandeln ingår är en tillväxt på 33 procent, jämfört med motsvarande period förra året.

I fjol beräknades 40 procent av den totala julklappshandeln komma från inköp på nätet, en ökning på två procent jämfört med 2018. I år väntas andelen öka ännu mer.

Läs mer: Därför får du inte ditt paket av Postnord – fast du är hemma och väntar

– Den totala konsumtionen har inte dragit i väg. Det är e-handeln som ökar, säger Peter Hesslin.

Rea-dagen Black Friday, som numera brukar sträcka sig över mer eller mindre en vecka, infaller i slutet av november och ses som ett slags startskott för julhandeln.

– Black Friday är den absolut största shoppinghelgen på hela året och de senaste åren har det blivit mer och mer att man planerar julinköp då, säger Peter Hesslin.

Under Black Friday 2019 hanterade Postnord 728.000 paket under ett dygn. Om så kallade varubrev, små paket som går ner i brevlådan, räknas in var siffran över en miljon. I år räknar man med en ökning på 30 procent.

Förra året var var det dagliga snittet omkring 450.000 paket per dag. Det senaste halvåret, då trycket på e-handeln varit ovanligt högt, har Postnord i snitt hanterat 600.000 till 750.000 paket dagligen.

– Allt är inte e-handel men det är dominant. Intåget av pandemin har gjort att e-handeln har ökat och jag tror att det här kommer att vara det nya normala. Man har märkt hur enkelt det är att handla hemma och nya generationer, fler äldre, har börjat handla via nätet, säger Peter Hesslin.

Han bedömer att det är ovanligt svårt att göra prognoserna i år då det har skett stora beteendeförändringar under pandemin. Samtidigt anser han att Postnord är rustat för att hantera ökningen, även om den skulle bli ännu större än beräknat.

Peter Hesslin upplever också att det finns en högre acceptans exempelvis för längre leveranstider under julhandelsperioden.

I år tar Postnord in 3 000 extra medarbetare inför högtiden. 38 tillfälliga ombud öppnar och paket kommer att sorteras även på söndagar från och med Black Friday och fram till jul. Paket kommer även att levereras på lördagar från den 8 november till 21 december där underlag för det finns.

– Vi har haft år när det kommit mycket mer än vi har väntat oss och hanterat det. Det finns bemanning att kalla in och åkerier att tillgå, säger Peter Hesslin.

