Pandemieffekt och nybilsbrist ger dyrare begagnade bilar

På övervåningen i Audis bilhall i Kista i nordvästra Stockholm gapar en stor del av parkeringsplatserna tomma.

– Här brukar det vara knökfullt. Vi brukar ha dubbla rader, säger Patric Haddad, försäljningschef Audi Stockholm, som både säljer nya och begagnade bilar.

Bristen på halvledare, som används i elektronik, har gett stora effekter på tillverkningen av nya bilar. Den inbromsade produktionen har lett till långa leveranstider och gjort att kunderna sökt sig till andrahandsmarknaden. Dock gäller detta bara runt halva bilmarknaden, resten är företagsbilar som köps nya.

– Hos oss har priserna skjutit i höjden, säger Patric Haddad.

Inrikes transporter och resor står för omkring en tredjedel av Sveriges utsläpp, där personbilarna står för över hälften av inrikestransporternas utsläpp, enligt Naturvårdsverket. Detta till trots har bilens popularitet ökat, enligt Martin Fransson som är vd på Wayke, en plattform där det går att köpa och sälja begagnade bilar som samarbetar med Audis bilhall. Plattformen har sett en prisökning på 9 procent de senast två åren.

– Det är en pandemieffekt, hushållen har utökat med ytterligare en bil. I storstäderna har många vant sig vid att åka bil i stället för kollektivt och kanske inte behöver vara på kontoret så många dagar. Nu när restriktionerna lossnat lite blir man lite bekväm och fortsätter åka bil, säger Martin Fransson.

Mer betalt för begagnade bilar Bilprisindex (BPI) utveckling 2016–2021. Källa: Kvdbil

Förändringarna på bilmarknaden märkes av tidigt. I mars 2020, vid pandemins begynnelse i Sverige, tvärstannade bilaffärerna.

– Bilhandeln flämtade. Vi tänkte ”shit, vad hände?”, säger Martin Fransson.

Därefter började den ökade efterfrågan synas, både priser och omsättningshastighet steg. Elbilar och laddhybrider är de mest populära bilarna bland kunderna just nu, vilket styrs av bland annat av Bonus Malus-systemet (som gäller nyare bilar och innebär att du blir straffad med högre årsskatt ju mer bilen släpper ut och kompenserad med inköpsbonus om bilen släpper ut lite).

Tidigare såldes en bil hos en bilhandlare i genomsnitt efter 22 dagar medan det nu bara tar 10 dagar. Martin Fransson väntar sig att halvledarbristen håller i sig till mitten på 2022, medan Patric Haddad tror att den håller i sig hela 2022.

– Vi ser en fortsatt utmaning under nästa år samtidigt som ledtiderna till elbilar hos Audi inte påverkas lika mycket.

Förklaringen till det är enligt Patric Haddad att elbilar prioriteras vid produktionen av bilar.

Bild 1 av 2 Parkeringsplatserna ekar tomma. Här brukar det vara dubbla rader med bilar, berättar Patric Haddad (vänster). Martin Fransson till höger. Foto: Magnus Hallgren Bild 2 av 2 Privatleasing är det vanligaste valet. Bilarna i Audis bilhall är relativt nya och är ligger därför högre i pris än hos många andra. Foto: Magnus Hallgren Bildspel

Under det rådande klimatmötet i Glasgow (COP26) har 32 länder skrivit under ett avtal om att sluta sälja fossildrivna bilar senast år 2040, skriver nyhetssajten Politico. Samtidigt vägrar fordonstunga länder som USA, Kina och Tyskland att skriva under.

Nyligen rapporterade även tidningen Mitt-i att det inte varit så mycket bilar på vägarna i Stockholm sedan 2005. Undersökningen visade att bilismen har ökat under pandemin, medan kollektivresandet minskat.

– Bilresandet har ökat under pandemin, det är inte bra. Bilen är fantastisk och ska användas när det behövs men framför allt i tätorter finns bättre alternativ, säger Jakob Lagercrantz, grundare av 2030-sekretariatet och tidigare ordförande i Gröna bilister.

I Sverige är duktiga på biodrivmedel och elektrifiering, men mindre bra på att försöka förändra vanor, säger Jakob Lagercrantz.

– Vi lyfter inte beteendefrågorna. Vi är bundna till bilen i Sverige, även om många resor inte är nödvändiga, säger han.

Till privatpersoner som vill köpa en begagnad bil råder Jakob Lagercrantz att inte köpa en alltför gammal bil, men också att tänka på att köpa en bil som kan gå på biodrivmedel.

Jakob Lagercrantz Foto: Malin_Jochumsen

– Bilarna blev ordentligt mer energieffektiva omkring år 2013 och 80 procent av ett fordons klimatpåverkan sker när man kör, därför är det bättre att köpa de lite nyare bilarna, säger han.

Linus Pröjtz, reporter på Teknikens värld som följer bilbranschen, säger att begagnatmarknaden är i limbo och framöver kommer att påverkas av hur bränslepriset utvecklas.

– De flesta begagnade bilarna på marknaden är bensin- eller dieseldrivna, vi har ännu inte kommit till en punkt där vi har en stor andel elbilar på begagnatmarknaden. Det finns en hel del laddhybrider på marknaden men om man ser till begagnade bilar som helhet är de försvinnande få, säger han.

Med en laddinfrastruktur som byggs ut blir det enklare för ”vanliga” bilister att ha en elbil, säger han.

– Exakt hur marknaden svarar på det höjda drivmedelspriset och konkurrensen från elbilar och hur omställningstakten påverkar andrahandsvärdet på fossilbilarna kan jag tyvärr inte svara på, men jag ser att det är många detaljer som kan påverka andrahandsvärdet för bensin- och dieseldrivna bilar, säger Linus Pröjtz.

Fakta. Pris begagnade bilar (median), i kronor 2011: 105 000 2012: 99 500 2013: 99 900 2014: 104 900 2015: 109 900 2016: 119 000 2017: 120 000 2018: 124 900 2019: 139 900 2021: 169 900 Källa: Blocket Visa mer