Pandemin har ökat intresset för att testamentera till välgörenhet

En rundringning till några av de större ideella organisationerna visar samma entydiga trend – allt fler vill ta reda på hur de ska göra för att testamentera till organisationerna.

Marita Färnstedt, ansvarig för gåvor och testamenten på Läkare utan gränser säger att det inte går att se att det blivit fler testamenten där delar av arvet går till dem under 2020. Däremot har intresset för att få besked om hur man ska gå till väga för att testamentera ökat.

– Jag skulle säga att det har skett en tredubbling under pandemiåret, säger Färnstedt.

Och en liknande ökning har Cancerfonden noterat. Fonden får en stor del av sin finansiering genom just testamenten. Antalet besök på sidan för testamenten har ökat från 1447 under 2019 till 4085 under 2020.

Marita Färnstedt tror inte att det är så att människor plötsligt har börjat tänka på testamente, utan att det är något som har grott under en tid.

– Det är inte så att de vaknar plötsligt en morgon och tänker att de nu ska ordna med testamente, utan det är något det tänka på länge och nu gör de slag i saken, säger hon.

Däremot tror hon att det är just pandemin som har fått människor att i högre grad vända sig till Läkare utan gränser för att veta hur de ska gå till väga.

– Jag tror definitivt att det beror på pandemin. De känner att de inte har all tid i världen att ordna med testamente.

– Jag pratar ju också med många jurister och de vittnar om en ökning av personer som vill ha hjälp med testamenten, tillägger hon.

Även Eva Danofsky, marknadschef på Rädda Barnen, har märkt av ett ökat intresse.

– Vi kan se att antalet testamenten ökade 2020 jämfört med 2019 men det är inte mer än vad som normalt fluktuerat mellan åren. Färre testamenten kan ju ge högre summa. säger hon.

– Det vi dock kan se med säkerhet är ett ökat intresse av att ladda ner testamentsmallar från Rädda Barnen. Detta är troligen en kombination av att vi har lagt mer pengar på marknadsföring och ett större intresse bland allmänheten kring testamente, tillägger hon.

