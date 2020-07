Pandemins effekter syns i bolagsrapporterna

Flygbranschen hör, föga förvånande, till de som tagit hårdast smällar under pandemin. Stora amerikanska flygbolag visar kraftiga förluster för årets andra kvartal. American Airlines hade ett resultat på minus 2,07 miljarder dollar, att jämföra med en vinst på 662 miljoner dollar för motsvarande period i fjol. Omsättningen rasade med 86 procent.

Samma omsättningstapp erfor United Airlines, som visade en förlust på 1,63 miljarder dollar, att jämföra med en vinst på 1,05 miljarder dollar för samma tid 2019. På plussidan fanns ökade intäkter från fraktflyget, som steg med 36 procent, samt prognoser för avsevärda kostnadsminskningar för innevarande kvartal.

För Southwest landade andra kvartalet på en förlust på 915 miljoner dollar, mot en vinst på 741 miljoner i fjol. För att vända trenden krävs, enligt bolagsledningen hos Southwest, bot eller vaccin mot covid-19 – först då kan resandet möjligen återvända. Flygbolagen har permitterat eller sagt upp tiotusentals anställda.

Inom energisektorn rapporterar flera bolag under de närmaste två veckorna.

– Det kommer att vara brutalt och fult, säger Kathy Hipple, analytiker för Institute for energy economics and financial analysis till CNBC, och syftar på de stora olje- och gasbolagen.

Resultaten kommer att spegla kraftiga prisras på fossila bränslen, coronakrisen och mer långsiktiga trender där oljan är på väg ut. 2020 spås bli det värsta för branschen i den globala oljemarknadens historia.

Allt digitalt hemarbete har gynnat diverse teknik- och e-handelsbolag. Datajätten Intel ökade till exempel sin vinst med 22 procent i jämförelse med förra året till 5,11 miljarder dollar; Microsoft redovisade intäkter på 38 miljarder för andra kvartalet, över analytikernas förväntningar.

Höga förväntningar vilar på Amazon, som rapporterar nästa vecka. Sett till börsvärdet är Amazon nu ett av världens största företag. Twitter meddelade en ökning av antalet användare, men fallande intäkter och en förlust på 1,23 miljarder dollar, något alla analytiker emellertid inte oroade sig för:

– Så länge engagemanget finns kvar, kommer intäkterna att återvända, säger Trip Chowdry på Global Equities Research till Wall Street Journal.

Intäkterna föll även för IBM, med 5,4 procent på grund av vikande efterfrågan, dock ett mindre tapp än analytikerna trott.

Trots det katastrofala läget i många branscher – enligt Wall Street Journal väntas till exempel omkring 25.000 butiker slå igen i USA – har de amerikanska börskurvorna klättrat i makalös takt sedan sedan djupdykningen i vårvintras.

Indexet S&P 500 har ökat med omkring 46 procent sedan i slutet av mars, Dow Jones nästan lika mycket. Också under juli har börskurvorna tickat uppåt, med omkring fyra procent sedan början av månaden. De ökade spänningarna mellan USA och Kina har dock fått en snabb effekt nedåt på börserna världen över.

En rad bedömare pekar på att den närmaste framtiden kan bli instabil, med en volatil och högst osäker marknad, trots de många veckornas uppgång.

Hur företagen klarar sig under hösten och den fortsatta pandemin avgörs i hög grad på hur efterfrågan och konsumtionen utvecklas. Det beror i sin tur också på arbetslösheten i USA. I torsdags meddelade det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet att 1,4 miljoner personer förra veckan för första gången ansökte om arbetslöshetsstöd, i en första ökning av arbetslösheten sedan i slutet av mars, och en signal om att effekterna av pandemin är långt ifrån över. Flera städer och områden har tvingats återinföra restriktioner.

I kongressen råder samtidigt politisk strid om arbetslöshetsersättningen, med oklar utgång.

