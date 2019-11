Patienter ställer in operationer för jakt och resor

Jaktsäsongen är i full gång och pågår fram till februari nästa år. Vissa förväntansfulla jägare prioriterar jakten mer än en planerad operation. Vid kirurgkliniken i Mora har patienter tidigare avbokat sina ingrepp och angett att skälet är fritidsaktiviteter - bland annat jakt. Även utlandsresor och skidresor är två skäl.

Situationen fick vårdpersonalen att ledsna.

– Det blir mycket stressigt för operationsplanerarna eftersom de snabbt behöver hitta en passande patient för den avbokade luckan. Kirurgerna har oftast även planerat för ingreppet. Då har teamet optimerats utifrån vad som ska utföras, skriver Johanna Österberg, överläkare på Kirurgkliniken i Mora, i ett mejl till DN.

Enligt henne är problemet vanligast inom dagkirurgi eller vid mindre ingrepp. I en ettårig studie har kliniken undersökt avbokningarna. Totalt skulle 1.534 ingrepp genomföras – varav 202 avbokades. Det motsvarar 13 procent av alla planerade operationer.

Att komma till jobbet och inte få göra det du är betald för skapar en oförutsägbarhet. Den känslan kan säkert vara jobbig för de anställda. Speciellt om operationer ställs in väldigt ofta, säger Christian Kylander, chefläkare på kirurgkliniken.

I de flesta fallen var det patienten själv som bokade av antigen veckan innan, dagen innan eller till och med samma dag. 44 personer angav fritidsaktivitet, såsom jakt eller skidåkning, som skäl. 26 angav utlandsresa som orsak till avbokningen.

Att patienter ställer in med kort varsel är inget unikt. Samma sak sker i andra delar av vården. Bland annat psykiatrin i västra Götalandsregionen. Situationen leder till ökad stress bland personalen, enligt Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Det blir stressigt när kön till vården blir ännu längre. Personalen måste ju boka om patienten, i stället kunde medarbetaren ha använt tiden för att beta av kön, säger hon.

Även i Stockholm, på S:t Görans sjukhus, känner man igen situationen.

I Stockholm är det sällan brist på patienter. Därför har sjukhuset infört en jourlista med personer som kan komma med kort varsel. Förhoppningen är att slippa en tom lucka. Om ingen kan opereras vid tillfället finns det oftast administrativt arbete att utföra i stället.

Närmare 650.000 operationer utförs varje år i landet. 2017 blev 20.000 planerade operationer inställda. En vanlig orsak är att patienten självmant ställer in med kort varsel. Närmare 3.000 operationer under 2017 ställdes in eftersom patienten aldrig dök upp eller ställde in i sista minuten, enligt Svenskt perioperativt register (Spor), som tar fram nationell statistik kring operationer.

Ett uteblivet ingrepp kostar pengar. Ungefär 200 kronor i minuten kostar utrustning, läkemedel och lön till ett helt operationslag, enligt Christian Kylander. På en timme blir det 12.000 kronor.

– Att medarbetarna inte kan utföra sina arbetsuppgifter, som de får lön för att göra, innebär att situationen blir ekonomiskt olönsam, säger han.

En lösning på problemet är att göra det enklare för patienter att avboka, tycker Ann Söderström.

– Från vårdens sida måste vi göra det enklare att boka och avboka. Flera mottagningar jobbar nu med att patienten får vara med och själv välja en tid som passar. Antigen via mobilen eller på besöket, säger hon.

Samtidigt har patienterna ett ansvar att lämna återbesked i god tid. Johanna Österberg föreslår att det borde tas en avgift av patienter som bokar av i ett sent skede. Förutsättningen ska vara att det saknas ett rimligt skäl, till exempel att personen har blivit sjuk.