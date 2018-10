Linus Larsson: Paul Allen – fem bedrifter av Microsoftgrundaren

Microsoft

Hade det inte varit för Paul Allen hade det sannolikt inte blivit något Microsoft. I alla fall inte med det namnet, för det ska ha varit han som i på 1970-talet kom på det, då stavat "Micro-soft". Han och Bill Gates ska ha övervägt "Allen & Gates", men avfärdat det. Dels lät det som en advokatbyrå, dels för att de ville att företaget skulle vara något större än grundarna. I den ursprungliga källkoden till programmeringsspråket Basic, som var oerhört viktigt för Microsofts födelse, skrevs grundarnas namn in: "Micro-Soft BASIC: Bill Gates wrote a lot of stuff; Paul Allen wrote some other stuff."

MS-DOS och Word

Bill Gates var den som med affärssnille gjorde Microsoft till en dominerande gigant bland mjukvaruföretag. Men Paul Allen ansvarade för den tekniska utvecklingen av några av Microsofts första, viktiga produkter, som operativsystemet MS-DOS och ordbehandlaren Word. Han blev bara kvar till 1983, då en cancerdiagnos och en allt sämre relation till Bill Gates fick honom att lämna företaget. De tidiga bidragen har ändå sin givna plats i teknikhistorien och det är svårt att se utvecklingen av persondatorn utan dem.

Hjärnforskning

Trots att han började sin bana inom mjukvara så kommer Paul Allens starkaste eftermäle kanske ändå handla om hjärnforskning. 2003 grundade han Allen Institute for brain science, en anläggning i Seattle där forskare arbetar för att skapa bättre förståelse för hjärnans funktioner. Ett av de mest kända projekten är den så kallade hjärnatlasen, en detaljerad tredimensionell kartläggning av en mushjärna på cellnivå. Institutet har inspirerat hjärnforskning i hela världen.

Paul Allen motiverade sitt intresse för hjärnforskning bland annat med att hans mamma drabbades av Alzheimers sjukdom.

Ägare i tre (!) idrottslag

Paul Allen låg relativt högt på listan över världens rikaste människor, trots hans tidiga avsked från Microsoft. Inte så få i den positionen köper proffsidrottslag, men de flesta nöjer sig med ett. Möjligtvis två. Men Paul Allen slog till och fixade ägande i tre stycken i tre olika sporter. Basketlaget Portland Trail Blazers blev hans 1988 och 1997 räddade han amerikansk fotbollslaget Seattle Seahawks från en flytt genom att köpa alltihop. Båda har visat sig vara utmärkta investeringar. Det tredje laget, Sounders FC som spelar i Major League Soccer, fick Paul Allen som delägare. Laget hyllar nu honom som den som hjälpte till att ta proffsfotbollen till nordvästra USA.

Miljarder till välgörenhet

Hjärnforskningsinstitutet är kanske Paul Allens mest kända satsning, men långt ifrån hans enda inom vetenskapsområdet. Ett cellforskningsinstitut och ett institut för forsknings om artificiell intelligens bär också hans namn. En rad andra program har fått ta del av donationer. Sammanlagt ska han ha gett bort omkring 1,5 miljarder dollar, över 13 miljarder kronor.

