Pehr G Gyllenhammar: Vårt hus har blivit som ett litet fängelse

När ”Inget uppringnings-ID” lyser upp mobilskärmen är det 90 procent av gångerna Pehr G Gyllenhammar. Det kan vara en fredagskväll, mitt i rödvinet – för mig alltså, i Kanada där PG bor sedan ett drygt år tillbaka är det strax efter lunch – och den drastiska, otåliga och nasala rösten på andra sidan världshavet får mig nästan alltid att skratta till.

Att just PG ringer för att småprata – för en göteborgare är det lite som att Kungen hör av sig bara för att kolla läget.

Han måste vara den sämst lämpade människan genom alla tider att sättas i karantän. En doer och energispruta, som hellre gör fel än gör ingenting. Men nu är han där han är. Kanada kör lock-down. Och född den 28 april 1935 är Pehr G Gyllenhammar riskgrupp så det skriker om det, eller ”kategori dödsriket”, som han säger själv.

Pehr G Gyllenhammar har suttit i karantän sedan pandemin utbröt. Foto: Jonas Lindstedt

Men han är också – småbarnspappa. Dottern Barrett är fyra och ett halvt år nu.

– Hon är en originell person, som talar babyspråk med sina dockor, men har ett märkligt stort ordförråd när hon talar mig tillrätta. Hon oscillerar mellan de två lägena, säger Pehr om yngsta barnet.

I mitten av september var det upprop för fyraåringen och hennes jämnåriga klasskamrater i Toronto. Men ingen annan har en 85-årig far, det skiljer ut henne.

– Hon börjar skolan på distans. Därför att vi inte kan ha henne bland de andra och plötsligt få en covid-attack hos oss. Så hon är den enda i sin klass som inte kommer att vara närvarande, säger PG.

Ett väldigt speciellt sätt att växa upp?

– Ja, det är lite tunt. Det är klart, säger pappa PG.

Familjen Gyllenhammar i Humlegården våren 2017. Pehr, Lee Croll och Barrett. Foto: Kristina Hedberg

När Barrett var bebis filmade jag PG Gyllenhammar för en porträttdokumentär åt SVT. Vi möttes vid gungorna på Humlegårdens lekplats i centrala Stockholm och hans val att bli pappa då – för femte gången, och efter 80 – väckte förstås stor uppmärksamhet i parken. Men för mig som följt Pehr G Gyllenhammar genom historien, och tidvis ganska tätt inpå, är det helt i linje med allt annat han gjort. Tillvaron får bara inte sakta ner. Då somnar han. På riktigt.

Som ung jurist sov han ofta på jobbet. Det berättade han om i filmen vi gjorde.

– Det var så trist. Och jag kan inte fatta efteråt hur jag kunde somna, därför att jag är alltid nästan febrigt aktiv. Och att då sitta och somna på ett kontor... Du kan ju tänka dig hur trist det var! Eller hur trist jag tyckte det var.

Plikt leder helt enkelt ingen vart för PG. Han måste känna lust.

Tyskland visar ju upp en enorm disciplin

Febrigheten gör sig påmind under vårvintern 2020, när pandemins täcke lägger sig över jorden. Vi har haft professionell kontakt till och från under tio års tid och mellan varven hörts av också vid sidan av arbetet. Nu ringer den otålige världsmedborgaren och nätverkaren och undrar hur jag uppfattar den svenska linjen. Jag hinner aldrig svara innan han meddelar sin syn.

– Den är ganska slafsig, tycker jag. Tyskland visar ju upp en enorm disciplin.

PG har börjat skriva på en bok visar det sig, och där ska han markera avstånd till Sverige. Han kommer berätta om sin erfarenhet under andra världskriget, och hur han aldrig kunnat glömma den svenska undfallenheten gentemot tyskarna. Det gav honom en känslig detektor, menar han, som genomskådar ytlighet och förklädnader.

Pehr G Gyllenhammar gör vågen för publiken i Scandinavium under Gothenburg Horse Show Foto: Pelle Lund/TT

Pehr G Gyllenhammar berömmer sig av en ganska osentimental hållning till uppbrott. Eller med hans egna ord:

”När integriteten har gått förlorad är det tid att gå vidare till fast mark någon annanstans.”

Nu bor han i Toronto och samtidigt som han lovar mig att få läsa det svenska manuset först av alla går vintern mot sitt slut och vi försöker alla hantera det nya virusets härjningar.

– Och här i Kanada är man inlåst i sitt hus. Vi har i och för sig ett trevligt hus, men det blir som ett litet fängelse, säger Pehr.

Vad gör du då?

– Rutinen ser ut så att jag ringer och ringer och ringer, och skriver och skriver och skriver.

Det är inga memoarer i strikt mening, han arbetar på, utan tio tematiska kapitel om avgörande möten han haft genom livet.

Företagsledarna Peter Wallenberg och PG Gyllenhammar 1984. Foto: Kent Östlund/TT

Förordet skrivs av förre statsministern Ingvar Carlsson. ”Behåll detta för dig själv tills vidare”, förmanar Pehr G Gyllenhammar i april. Att PG och Palme umgicks både i arbetssammanhang och på fritiden, när den ene var Volvos vd och den andre var socialdemokratisk statsminister, är väl känt. Men att också Olof Palmes mer stillsamme efterträdare räknas till vänkretsen är nytt för mig.

– Jo, Ingvar och jag är mycket goda vänner. Vi är nära vänner, även om vi är väldigt olika i energierna.

Ja, du är väl mer lik Palme egentligen?

– Jo... Kanske det.

Ledde Volvo under 23 år ● 1971 tillträdde Pehr G Gyllenhammar som vd för Volvo. Hans tid där innehöll flera spektakulära affärer. ● 1978 planerade Gyllenhammar för att köpa in sig i de norska oljefälten. Planerna röstades ner av aktieägarna. ● 1993 kraschade planerna att slå samman Volvo med franska Renault och därefter avgick PG. ● Under åren 1985 till 1993 blev Pehr G Gyllenhammar vald till Sveriges mest beundrade man i SIFO och ICA-kurirens årliga mätning. Nio år på raken alltså. ● Pehr har gift sig tre gånger. Med Christina Engellau 1959, Christel Behrmann 2010 och Lee Croll 2013. ● Med Christina har han barnen Cecilia (född 1961) Charlotte (född 1963), Oscar (född 1966) och Sophie (född 1969). Med Lee har han Barrett (född 2016). Visa mer

Pehr G Gyllenhammar hade som ledare för Volvo en närmast fräck ledarstil – som både imponerade och skavde. Han som varken var ekonom eller ingenjör, utan jurist, gick in i bilindustrin med ett märkvärdigt självförtroende och brydde sig mycket lite om hur saker hade gjorts förr, om han trodde att de kunde göras bättre.

Tidigt påverkad av 70-talets miljörörelse stoppade han till exempel en bensinslukande bilmodell som annars var fix och färdig för lansering. Till många kollegors förtret gick han ut i pressen och sa att ”Det är klart vi smutsar ner. Vi ska bli bättre.”

Nu säger han om den värld han lämnar över till yngsta barnet att han inte är stolt.

– Det pågår en gnagande skrapning av jordens yta. Det kommer inte människosläktet att överleva.

Pehr G Gyllenhammar och Cristina Stenbeck efter Kinneviks ordinarie bolagsstämma 2005. Foto: David Magnusson / TT

Många småbarnsföräldrar i dag har ju ganska stor ångest inför framtiden. Delar du den?

– Nej, jag känner ingen ångest inför den, men däremot är det ju en helt annan värld.

Ja, du har ju 85 år på jorden, och Barrett har kanske 100 år framför sig. Tänk att ni två just nu delar hushåll och tillsammans spänner över tre sekler...

– Ja, det gör vi. Det stämmer. Och nu umgås vi ju hela tiden.

Jag började följa Pehr G Gyllenhammar på nära håll många år efter Volvo-eran, och flera år efter en genomsnittlig yrkesmänniskas pensionsålder. Men hittills har han ändå alltid varit i rörelse. Till och med svårfångad. Nu är det annorlunda.

Det är ingen katastrof att stoppa ekonomin för att skydda människor från att dö

Pandemin har slagit bojorna i både honom och den marknad han verkat på. Under våren permitterar Volvo Torslandaverken alla arbetare och produktionslinan stannar. Golvet där PG brukade tjingsa på fotfolket töms. Jag frågar om han är sorgsen över att världen som vi känt den släcks ner.

– Nej, marknaden är inte viktigare än människan. Det är ingen katastrof att stoppa ekonomin för att skydda människor från att dö, säger Pehr i ett av våra många telefonsamtal.

Ända sedan pandemin slog till har Pehr G Gyllenhammar och Kristina Hedberg talats vid. Han i Toronto och hon i Göteborg. Foto: Jonas Lindstedt

När maj månad närmar sig har vi efter många om och men lycktas ordna ett videomöte. Mitt kök i centrala Göteborg kopplar upp sig mot Pehrs vackra, stilla rum i villan i Toronto. Konst från Halmstadsgruppen hänger på den duvblå väggen bakom Gyllenhammars glada ansikte. Det är roligt att ses.

Volvoprofilen undrar hur Göteborg hanterar viruset. Han blir ”ganska nöjd” över beskedet att Stockholm vid den tiden fortfarande har en mycket mer dramatisk spridning.

Var har du Barrett föresten?

– Hon är på annan ort, alltså på våningen ovanför. Hon har sitt. Men hon är lovad att vara med mig efter detta. Då ska vi spela spel och rita. Korta stunder – hon vill byta hela tiden.

Undrar var hon kan ha fått det i från...?

Han skrattar. En snabb replik gör honom ofta glad. Hellre syrligt, eller till och med hårt, än räddhågset. Aldrig sakta ner, som sagt. Som reklamfilmen för stabila Volvo från tidigt 60-tal: ”You can drive it like you hate it. Cheaper than psychiatry.” Den sortens kommunikation gillar Pehr G Gyllenhammar.

Skratt och syrligheter varvas under samtalen med Gyllenhammar. Det svänger snabbt för den ännu otålige 85-åringen. Foto: John Hryniuk

Han som blev Mr Volvo och omåttligt populär i folklagren, tyckte själv ofta inte att uppdraget som bilfabrikant var nog. Han ville mer, ville ut och var orädd i det arbetet också. Gyllenhammar grundade industriledarnätverket European Round Table som skissade på en bro över Öresund och en tunnel under Engelska kanalen. De skisserna trafikeras i dag.

PG vann under lobbyarbetet den franske president Mitterands respekt och bjöds in att följa arbetet i Engelska kanalen från första parkett.

– Jag fick åka med i det lok som grävde tunneln. Jag satt en meter från leran, minns han som nu inte rör sig utanför det kanadensiska hemmet, annat än för korta promenader i närområdet.

Lika avlägset i både tid och rum och tanke är uppdraget han hade som medlare i Israel-Palestina-konflikten när 1970-talet byttes till 80-tal, eller för den delen, den kyliga morgonen i dåvarande arbetsgivaren Lazards bankkontor på Manhattan. Den 11 september 2001.

Pehr G Gyllenhammar hade hört den chockerande nyheten om att ett plan flugit in i en skyskrapa. Han och en kollega möttes framför fönstret på 62:a våningen och tittade ut mot den bruna rökpelaren från World Trade Centers norra torn. Han beskriver stunden i nya boken.

”I samma ögonblick såg vi ett andra flygplan närma sig hastigt från sydväst. Vi stod bredvid varandra och tittade misstroget på när planet kraschade in i det södra tornet, vilket skapade ett massivt eldklot som sköts upp i skyn.”

Pehr G Gyllenhammar beskriver i sin nya bok stunden när han såg rökpelaren från World Trade Center. Foto: Gene Boyars

Jag stryker under de meningarna i det pinfärska svenska manuset som mejlas till mig i slutet av augusti. Dagarna innan har jag hört av mig för att fråga hur det går med löftet om att få läsa, och Pehr svarar med karaktärsenligt humör:

”I HAVE NOT HEARD FROM YOU IN MONTHS!”

Mycket riktigt har jag haft semester och inte legat på i kontakten. Då blir det engelska versaler och en uppläxning från Gyllenhammar.

Men det svänger snabbt. Att ta sig genom de 240 sidorna går lätt och jag skriver tillbaka redan dagen därpå att jag tycker detta var en riktigt spännande text. Då kommer det en generös reträtt:

”Efter det långa uppehållet är vår kontakt återställd! Det gläder mig. Att du tycker om min bok gläder mig än mer.”

Den frasen är klassisk PG-lingo. Han gläds. Något gläder honom. Men i boken är det tydligt att han som är född optimist, numera blivit bekymrad. ”Gräv en tunnel, bygg en bro” kunde han säga när hindren hopade sig vid horisonten. Dagens problem går inte att attackera med samma framåtanda.

Han är en folktalare, men han är vidrig. En manipulerande galning.

Klimatet är hotat. Och demokratin, tycker PG. När han och hustrun Lee Croll tröttnade på stereotyperna på Östermalm i Stockholm för ett par år sedan var USA den internationella familjens förstaval i jakten på ny hemmaplan. Men Donald Trumps presidentskap fick dem att välja Kanada i stället, där Lee är född.

I nya boken skriver Pehr G Gyllenhammar att Donald Trump är en ledare som ljuger varje dag och att det amerikanska folket står handfallet inför detta beteende. Konstitutionen rår inte på situationen, eftersom den är skriven utifrån förutsättningen att folk beter sig ”förnuftigt”. PG formulerar en liknelse:

Pehr G Gyllenhammar och familjen har valt att bosätta sig i Kanada istället för i USA. Foto: John Hryniuk

”Precis som att den som konstruerar en lucka till en ubåt utgår från det grundläggande antagandet att ubåtskaptenen kommer att stänga luckan innan de dyker ner i undervattensläge.”

I ett av våra samtal försöker jag fösa in Pehr i en jämförelse mellan honom och presidenten han hatar. Trump verkar ju nå fram till många genom att tala direkt och begripligt, börjar jag.

– Ja, men han är helt obildad, han har en vokabulär som är den minsta man kan tänka sig för en president i USA, svarar PG.

Och så rundar han gärna expertisen...

– Han har ingen expertis. Han är en folktalare, men han är vidrig. En manipulerande galning.

Pehr G Gyllenhammar vill inte bli jämförd med USA:s president Donald Trump – som han hatar. Foto: Lennart Nygren/TT

Okej, du känner inte igen dig alls då, i viljan att vara på golvet till exempel?

– Nej, han har aldrig haft fötterna på jorden, min uppfattning är att det är en missuppfattning om honom.

Så om man skulle säga att just där är ni lika – då värjer du dig mot det?

– Helt. Jag värjer mig helt mot det! Jag har aldrig försökt manipulera någon, tror jag. Han har lurat alla i hela sitt liv.

Lee och Pehr talar ofta om den gemensamma dotterns framtid och i boken citerar PG sin hustrus uttalade ambition med Barretts fostran: ”Man behöver stå upp och ta risker och vara villig att sticka ut hakan för de riktigt viktiga principerna. Man har inte råd att vara tyst.”

Hon förstår att mitt liv är ändligt

Själv har han inget lika tydligt system som pappa, säger han.

– Jag har min person, som hon har fått vänja sig vid. Och som hon gjort också. Och gör.

När tror du det kommer krävas mod av henne?

– Ja, det kommer ju vara det att... Ja, jag kommer ju att dö ganska snart.

Mmmm.

– Inte för att vi talar mycket om det, men hon är begåvad. Hon förstår att mitt liv är ändligt.

En av Sveriges stora industrialister är inne på upploppet. Yngsta dottern ligger i startblocken för ett liv på ett klot där temperaturen stiger.

Pehr G Gyllenhammar 1974 – då chef för Volvo. Foto: TT

I boken skriver Gyllenhammar att fordonstillverkaren Volvo, som han ledde under så många år, självklart bidragit till föroreningar och processer som inte var miljövänliga. Han minns hur han talade på FN:s miljökonferens 1972 och sa att ”Vi är en del av problemet, men vi är också en del av lösningen”.

Avsnittet avslutas med en retorisk fråga:

”Varför är det så sällan någon erkänner sådant som inte går att förneka och i stället tar ansvar för det?”

Jag testar honom på detta.

Ångrar du att du sålde så många bilar?

– Jag var faktiskt pionjär när det gäller miljögrejen. Det har du aldrig kopplat va?

Jo, jag vet ju vad du gjorde när du stoppade den bensinslukande modellen. Men ingen av oss gjorde väl tillräckligt?

– Jo, jag gjorde tillräckligt. Tron att klimatet skulle ändras och behovet av rena bilar – det har gått som en röd tråd genom mitt liv, ska jag säga dig. Nu skryter jag lite.

Då har du rent samvete gentemot Barrett?

– Ja, det tycker jag.

Pehr G Gyllenhammar beskriver dottern Barrett som ”den gryende solen i våra liv”. Foto: John Hryniuk

I sin bok skriver han så ömsint om familjen han nu lever med. Att han har haft en ”enastående tur” som mötte en kvinna av Lees ”kaliber” och att tillsammans med henne få Barrett, ”den gryende solen i våra liv”. Han slutar sin text med att beskriva hur mor och dotter tillsammans kommer in i rummet där han sitter.

”I min hustrus och mitt barns söta ansikten kan jag se det ögonblick som jag tänker mig som början på framtiden. Detta är ögonblicket. Dessa är människorna. Det är nu.”

I efterordet som Lee Croll skrivit till sin make är hennes slutord lika innerliga. Hon kommenterar det faktum att han ofta uttrycker sin lycka över henne.

”Sanningen är dock att jag är den som haft turen att få lära känna honom.”

Pehr G Gyllenhammar släpper ifrån sig ett befriat skratt när jag läser meningen högt i telefon.

– Det är väldigt vackert, eller hur?

Nu är vi på god fot. Dags att sätta punkt och summera kanske? Då vill han – igen – säga att det var en besvikelse när jag inte hörde av mig. Jag säger att det är skönt att han ändå inte stänger dörren och att även om det svänger så är vår kontakt alltid spännande.

Ibland är det kärvt att prata med dig, men det är aldrig tråkigt.

Pehr skrockar till.

– Det där sista gillar jag!

