Pensionären hjälper gärna någon som inte har boende

Katarina Nilsson, 72 år, hämtar lakanen i garderoben och går tillbaka till sitt sovrum för att bädda. Men det är inte hon själv som ska sova i sängen.

Snart kommer 57-åriga Catarina Blomgren från Båstad, som lämnat vårdyrket för att studera om till medicinsk fotvårdsterapeut. För några månader sedan hade de aldrig mötts. Nu bor de tillsammans några dagar varje månad, när skolan kallar.

– Då tar jag fram luftmadrassen och blåser upp den i vardagsrummet. Det är en självklarhet att den som hyr en sovplats här ska kunna stänga om sig, säger Katarina Nilsson.

Bild 1 av 3 När Catarina Blomgren åker upp från Båstad blåser Katarina Nilsson upp luftmadrassen i vardagsrummet. ”En jättebekväm sak”, beskriver hon den som. Foto: Jenny Ingemarsson Bild 2 av 3 Katarina Nilsson drygar ut plånboken. Foto: Jenny Ingemarsson Bild 3 av 3 Catarina Blomgren har lämnat egna handdukar och mat i skafferiet, så att hon ska slippa släpa allt fram och tillbaka. Kläder och hygienartiklar packar hon dock ner i en resväska. Foto: Jenny Ingemarsson Bildspel

Att ta in främlingar i lägenheten i Biskopsgården i Göteborg var långtifrån en självklarhet för Katarina Nilsson, som framför allt bott på den småländska landsbygden.

Drömmen om staden väcktes för sex år sedan, i samband med att hon hjälpte sin son att gå igenom en skilsmässa. Hon flyttade in i hans tomma trerummare i Göteborg under perioden, och för att finansiera den lite för dyra hyran tog hon in två inneboende.

– Tänk om man vågade, sa några av mina vänner då. Det var första gången jag tog in inneboende, och det fungerade väldigt bra, säger Katarina Nilsson.

Bakom sig lämnade hon hunden, hönsen, en ombonad trädgård och så sambon.

– Jag tänkte att vi kunde bli särbos. Det var okej för honom. I stan får jag tid för mig själv och kan leva storstadslivet med kultur och nya människor. Flera gånger i månaden åker jag till landet och hälsar på honom, mina vänner, min 93-åriga mamma och hennes man.

Nu har drömmen om ett liv i Göteborg permanentats med en egen lägenhet, där boendekostnaden inte är lika hög. Trots det fortsätter Katarina Nilsson att ta in inneboende.

– Den första tiden tänkte jag att det var skönt, att jag bara skulle bo ensam nu. Men det blev så tråkigt till slut. Så såg jag en tjej skriva på Facebook att hon sökte korttidsboende eftersom hon skulle gå på en konsert i Göteborg. Hon var jättekäck. Därefter kom jag i kontakt med Catarina som bor hos mig nu ibland, säger hon.

Resor, familj och ideellt arbete står bland annat på samtalsagendan när Catarina Blomgren och Katarina Nilsson träffas efter några veckors uppehåll. Foto: Jenny Ingemarsson

De delar nu på nycklarna till lägenheten och hörs av på telefonen innan ett besök bokas in.

– Jag har sovit på hostel några gånger när jag varit här. Men det har varit sådär. Hos Katarina är det alltid renbäddat och en fräsch säng. Nu när vi inte setts på ett tag sitter vi gärna ner och pratar om alltifrån politik, barn, familj, utlandsresor, ideellt arbete och så fotvård, säger Catarina Blomgren.

Katarina Nilsson tar betalt per natt och avgiften betalas sedan genom betalappen Swish.

– Du måste tänka på att personen som kommer hem till dig är någon som lägger ner massa pengar på att komma hit. De kanske studerar, ska betala för mat och annat. Du kan inte ta hur mycket som helst, det är viktigt att det är skäligt, säger Katarina Nilsson.

Den extra inkomsten gör gott i plånboken. Bland annat hjälper den till att betala de många resorna när Katarina Nilsson hälsar på familj och vänner i Småland, liksom nöjen i storstan.

– I mars, april och maj har jag köpt biljetter till flera roliga grejer. Till exempel ska jag ut med mina vänner och lyssna på Tommy Körberg. Såna saker unnar jag mig.

Katarina Nilsson växte upp i en familj med tre bröder och en halvsyster. Hon njuter av ensamheten i sin lägenhet men uppskattar också sällskap ibland. ”Människor utstrålar en värme i hemmet”, säger hon. Foto: Jenny Ingemarsson

Kassan drygas också ut av ett extrajobb som kontorsvärdinna på halvtid. Om det skulle förändras kan Katarina Nilsson tänka sig att ta in en inneboende på heltid igen.

– Om jag inte orkar jobba eller inte klarar av det, då är jag inte främmande för att hyra ut sovrummet. Det finns många fördelar: Människor utstrålar en värme i hemmet. Jag hjälper gärna någon som har svårt att hitta boende. Det är en förmån att få lära känna nya människor.

Allt är dock inte friktionsfritt. Under de fem år som passerat har en av gästerna flyttat ut tidigare än planerat.

– Jag har lärt mig att jag måste tänka mig för. Det var en person som nyligen hade förlorat sin mamma, vilket kändes i mitt mammahjärta. Vi pratade och jag kanske blev lite väl på, jag ville att han skulle trivas och må bra. I en uthyrningssituation måste man också vara professionell, säger hon.

Catarina Blomgren och Katarina Nilsson. Foto: Jenny Ingemarsson

Intresset för att hjälpa andra människor föddes i barnhemmet i Småland, där Katarina Nilsson växte upp som dotter till två flyktingar. Mamma Ania flydde det andra världskriget i Sovjetunionen. I Sverige skrev hon om sin historia efter att ha nattat barnen, vilket sedan blev till en hel författarkarriär.

– Jag växte upp med känslan av att slå sig fram, säger Katarina Nilsson.

Att ta med kappsäcken till en ny stad är därför ingen konstighet. Till sin hjälp har hon investerat i en elcykel.

– Jag har njutit av att vara här. Bara känslan av att cykla över bron, titta ner över vattnet. På kvällen ser du alla ljus så tydligt. Bron är viktig för mig. Jag flyger upp på den. Tittar ut över vidderna, känner vindarna, den saltiga doften. Jag känner mig självständig.