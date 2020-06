Pepsi byter namn på produkter

Den mer än 130 år gamla logotypen föreställer en svart kvinna, namngiven efter en karaktär i 1800-talets så kallade minstrel shows, där bland annat vita uppträdde i svart sminkning. Kvinnan i varumärket anses nu vara rotad i en stereotyp av en svart kvinna som arbetar som hushållerska eller barnvakt åt en vit familj.

Även andra varumärkesbilder, som till exempel Uncle Ben's ris, sirapen Mrs Butterworth's och gröten Cream of Wheat är just nu under översyn av de respektive varumärkesägarna.

Foto: Lev Radin/Pacific Press/Shutterstock

Läs mer: Protester mor svensk staty av slavhandlare