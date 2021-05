Permitteringsstödet stoppat i sju månader – tvingas ta lån

Regnet duggar tätt i Leksand och ett fåtal lunchgäster dröjer sig kvar inne i värmen på GC bar och lounge. I köket står ägaren Peter Fernström och bläddrar bland utskrivna papper. Det är hans mejlkorrespondens med Tillväxtverket.

– Det är väl det enda vi företagare har gjort det senaste året – korresponderat om bidrag, säger han skämtsamt.

Vid ett av borden sitter ett äldre par och pratar tyska, men i övrigt lyser turismen med sin frånvaro. Det gör också företagsbokningarna som tidigare täckte upp under lågsäsongen.

För drygt ett år sedan störtdök restaurangens omsättning från en dag till en annan. Peter Fernström tyckte att permitteringsstöden lät som en bra idé i väntan på bättre tider.

– Vi såg det som en lösning utan att behöva säga upp alla. Men allt gick väldigt snabbt, vi bestämde oss på bara några dagar.

Med facit i hand hade han kanske valt annorlunda.

– Majoriteten av de som jobbar här har en månads uppsägningstid. Så för mig som företagare, om jag hade vetat hur det skulle bli, så hade det varit mycket enklare att säga upp dem för att anställa dem per timme i stället.

Tänk om de skulle stoppa miljardutbetalningarna till Volvo för att de inte godkände stöden för enstaka anställda. Det hade aldrig hänt, säger småföretagaren Peter Fernström.

I mitten på mars 2020 ansökte han om permitteringsstöd för 16 anställda, omkring hälften av personalstyrkan. Kravet för att få det var att personalen skulle varit anställd även tre månader innan, det vill säga i december. Det var de. Inom en vecka fick han besked om att stödet skulle utbetalas.

Men i samband med en kontroll i september avslog Tillväxtverket stödet för tre av de anställda. Alla utbetalningar stoppades – även för de resterande 13 som godkändes

– Hade vi fått avslaget efter en eller två månader hade det känts okej, men nu är det frågan om flera hundra tusen som vi har betalt ut i hemmalön, om man lägger till arbetsgivaravgifter och allt. Och det är ju inga pengar som vi får tillbaka om vi får avslag, säger Peter Fernström.

”Vi såg det som en lösning utan att behöva säga upp alla”, säger Per Fernström om permitteringsstöden. Men med facit i hand hade det varit lättare att säga upp personalen, tycker han. Foto: Fredrik Funck

Han är också kritisk till att alla utbetalningar stoppas på grund av några få.

– Tänk om de skulle stoppa miljardutbetalningarna till Volvo för att de inte godkände stöden för enstaka anställda. Det hade aldrig hänt.

De som avslogs hade av olika anledningar halkat ur löneutbetalningen i december. En person hade haft obetald semester. En annan hade lämnat in sin tidrapport för sent och fått lönen första veckan i januari i stället. Och en tredje anställdes per timme i december och fick därmed sin första lön i januari.

Därför överklagade han beslutet, men efter det stannade processen av. Först i slutet på april 2021, sju månader efter överklagandet, fick Peter Fernström besked om att förvaltningsrätten tagit emot ärendet från Tillväxtverket. Under tiden har företagaren tvingats ta ett miljonlån för restaurangens räkning.

– Vi har ju behövt låna pengar för att betala ut lönerna eftersom vi inte får något permitteringsstöd över huvud taget. Och det innebär merkostnader. Vem betalar det i slutändan, om vi får rätt? Är det staten då? Det tror jag absolut inte att de kommer göra.

Över ett år efter att stöden först godkändes vet han fortfarande inte om och när stöden kommer utbetalas. Det som var syftet har i själva verket fått motsatt effekt, menar han.

– Det här utformades ju för att stödja företagen. Men när 5.000 ärenden har blivit stoppade undrar man om de är nöjda. Jag har haft tur som kunnat ta lån, men för många småföretag kan det vara dödsstöten.

Coronastöden till företagen Permitteringsstöd: Företag kan få ersättning för att låta anställda gå ner i tid, så att de anställda får behålla större delen av sin lön och företagen slipper betala delar av lönen. Ett alternativ till att säga upp personal som även kallas korttidsarbete. Stödet hanteras av Tillväxtverket.

Omställningsstöd: Stöd för upp till 90 procent av företagets fasta kostnader. Gäller företag som tappat 30-50 procent i omsättning (olika för olika stödperioder). Stödet hanteras av Skatteverket.

Omsättningsstöd: Enskilda näringsidkare eller handelsbolag kan söka ersättning för 75 eller 90 procent av den minskade omsättning som uppstått på grund av coronaviruset. Omsättningstappet ska uppgå till minst mellan 30 och 50 procent, beroende på stödperiod. Varje företag kan som mest få 168.000 kronor i stödet, som hanteras av Länsstyrelsen.

Möjlighet att skjuta upp betalning av skatter och avgifter. Företag som drabbats ekonomiskt av pandemin kan skjuta upp betalning av exempelvis arbetsgivaravgifter och moms. Hanteras av Skatteverket.

Hyresstöd: Ersättning till hyresvärdar som sänker hyran för företag i utsatta branscher. I april-juni 2020 fick hyresvärdarna max 25 procent av den ursprungliga fasta hyran, men första halvåret 2021 ersätts upp till 50 procent.

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag: Staten garanterar 70 procent av de nya lån som bankerna ger till företag. Syftet är att göra det lättare för företagen att få lånefinansiering och undvika konkurs.

För fullständig lista, läs mer på regeringen.se Källa: Regeringen, Länsstyrelsen, Skatteverket, Tillväxtverket och verksamt.se Visa mer