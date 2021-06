Pernilla Nyrensten blir historisk på Stockholmsbörsen

I dag väntar ett annorlunda schema när klädmärket Revolution race noteras på Stockholmsbörsen. Istället för att ringa in den nya listningen från Nasdaqs lokaler kommer den klassiska börsklockan att transporteras till Grand Hotel för att minska smittorisken under pågående pandemi, där den blivande börs-vd:n precis checkat in.

Det symboliserar en milstolpe för klädbolaget som grundades i ett garage för knappt sju år sedan, av paret Pernilla och Niclas Nyrensten.

Men händelsen sticker ut även på ett annat sätt. När terminalerna öppnar under onsdagsmorgonen blir Pernilla Nyrensten den första kvinna som grundat och sitter kvar som vd vid notering på Stockholmsbörsens huvudlista.

– Det är tråkigt att det sker först nu, men jag försöker vara positiv. Nu spräcker vi glastaket. Kan jag så kan andra.

Foto: Daniel Costantini

Varken hon eller maken, som ansvarar för utveckling och design av kläderna, har gått den traditionella vägen via ekonomi- och handelsstudier. Pernilla Nyrenstens pappa har jobbat inom klädhandeln, och hon sålde sitt första plagg redan som åttaåring. Paret bestämde sig för att starta företaget ihop när de upptäckte på ett hål i marknaden: det saknades funktionskläder av bra kvalitet, rolig färg och lågt pris.

– Vi kunde sänka kostnaden genom att ta bort mellanhänder och sälja direkt via vår e-handel, säger Pernilla Nyrensten.

På bara sju år har försäljningen gått från noll till 800 Mkr, enligt siffror från Dagens industri. Sedan start har de växt i snitt 60 procent på årsbasis.

– Vi såg tidigt att behovet av att uttrycka sig mer personligt växte fram i samma veva som fler skaffade Instagram. Vi såg ett behov av mer färgglada kläder. Då var det inte många inom vår nisch som trodde på detta. Outdoor-branschen kan vara konservativ när det gäller utseende.

Dialogen med kunderna på sociala medier har inte bara varit viktig för tillväxten, utan även för produktutvecklingen. Revolution race uppdaterar klädmodeller utifrån synpunkter från kunder.

Foto: Daniel Costantini

Idag säljer företaget sina kläder till 35 länder. Den viktigaste marknaden är Tyskland. I sommar ska bolaget etablera sig i USA och därefter Schweiz.

Expansionen följer efter en tid då många letat sig ut i naturen till följd av coronapandemin. Det avspeglas även i handeln. Fjolåret blev ett rekordår för sport- och fritidskategorin på nätet, som växte 39 procent enligt branschorganisationen Svensk Handel.

– Vi har hittat till yngre målgrupper, som annars kanske varit på krogen. Silverrävarna har börjat handla på nätet.

Men globalt finns det utmaningar, enligt Pernilla Nyresten.

– Aktiviteter nära hemmet, som att grilla eller vara ute med hunden, har ökat. Men när det gäller att besöka nationalparker har intresset faktiskt gått ner. Enligt Euromonitor var det en negativ tillväxt förra året i vår sektor. På så vis är vi ingen kategorivinnare.

Hon räds inte en möjlig utveckling där en ökad vaccinering kan innebära att kunder istället prioriterar utlandsresor och restaurangbesök framför e-handeln.

– Vi tror på fortsatt tillväxt inom vår kategori.

Foto: Daniel Costantini

Förhoppningen är att noteringen ska fungera som en kvalitetsstämpel på bolaget, i takt med att produkterna börjar säljas till fler länder.

– Ju mer global man blir, desto mer måste man lyfta blicken. Det här kommer att göra det lättare för oss att attrahera rätt talang till bolaget, även från andra länder. Nu stärker vi vårt varumärke ännu mer.

Aktierna i Revolution race tecknas för 75 kronor, vilket innebär att hela företag värderas till drygt 8,5 miljarder kronor. Det görs ingen nyemission i samband med noteringen, i stället är det majoritetsägaren, riskkapitalbolaget Altor, tillsammans med grundarna som säljer befintliga andelar. Paret Nyrensten cashar in 630 miljoner kronor.

– Vi ser det som ett kvitto på att vi har gjort något bra. Redan när Altor klev in blev vi ekonomisk oberoende. Nu måste vi fokusera på jobbet, men när det lugnat ner sig planerar vi att köpa en sommarstuga. Det är en dröm som vi har.

Foto: Daniel Costantini

Pernilla Nyrensten utesluter heller inte att följa i samma fotspår som många andra entreprenörer gjort efter en framgångsrik bolagsresa.

– Jag brinner för det kvinnliga entreprenörskapet. På så vis finns det många bra aspekter med att kunna hjälpa till som affärsängel. Men just nu ligger allt fokus på Revolution race.

Inom tre år ska Revolution race omsätta 2 miljarder kronor, enligt planen. I dag omsätter bolaget 732 miljoner kronor på årsbasis. Dessutom vill Revolution race bli världens mest rekommenderade märke inom utomhuskategorin

– Vi ska växa och utmana de stora, globala jättarna genom att ta en unik position med våra glada färger, kvalitet och rimliga priser, säger Pernilla Nyresten och fortsätter:

– Vi ser på våra kläder lite som allemansrätten. Alla ska kunna ha möjligheten att köpa utomhuskläder till bra kvalitet.

Pernilla Nyrensten Ålder: 49 år Bor: Borås Gör: vd och medgrundare av Revolution race. Bakgrund: Har sålt och arbetat inom klädhandeln sedan barnsben. Sålde tidigare kläder på olika mässor.