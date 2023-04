Peter Alestig: Drömmarna om ny kärnkraft fortfarande drömmar

Logga in

Ibland undrar jag om det är jag som har missförstått allt. Men så frågar jag runt bland experter, och nej, det som har stämt i åratal stämmer fortfarande. Oavsett hur det låter i den politiska debatten.

Ny kärnkraft i Sverige är ”en utopi”, för att citera Svenska kraftnäts tidigare generaldirektör Mikael Odenberg. Så länge inte ett avgörande beslut fattas.

Strax mer om det, men först: den gångna veckan är kärnkraftshistoria, för både förespråkarna och skeptikerna. Och det som skett kommer att få stora konsekvenser för Sverige, inte minst när det gäller elpriserna.

Först, Finland. Efter åratal av förseningar hände det till slut: landets nya reaktor, Olkiluoto 3, har tagits i drift. Enligt ursprungsplanen skulle bygget ta fyra år. Det tog 18 år. Kostnaden landade på runt 100 miljarder kronor, ungefär tre gånger mer än ursprungsberäkningen, vilket gör reaktorn till en av världens dyraste byggnader.

Sedan i söndags levererar reaktorn kontinuerligt el till nätet. Reaktorn väntas producera en sjättedel av Finlands elbehov – och en hel del även åt Sverige.

Det är goda nyheter för svenska elräkningar. Finland har ofta importerat svensk el, främst genom kabeln över gränsen i norra Norrland, men även via en kabel över Östersjön. Det har trissat upp priserna hos oss. Nu kommer det finska behovet av svensk el att minska, vilket ger lägre priser här.

Men det finns en brasklapp. Förändringen gynnar i princip enbart hushåll norr om Falkenberg och Oskarshamn. Där går gränsen mellan elområde 3 och 4. Den bristande kapaciteten i elkablarna inom Sverige gör att den billigare elen i resten av Sverige kommer ha svårt att nå hela vägen till landets sydligaste delar.

För dem i syd förvärras situationen i stället ytterligare av en annan historisk kärnkraftshändelse den senaste veckan. Bara timmar innan Olkiluoto 3 togs i drift stängde Tyskland av sina tre sista kärnkraftsreaktorer. Det gör att efterfrågan på svensk el kommer att öka från kontinenten – och driva upp priserna i framför allt södra Sverige.

Så vad händer då med planerna på ny kärnkraft i Sverige? Kärnkraftsförespråkarna är numera i majoritet både i landet och i riksdagen – men fortfarande finns ett avgörande problem som måste lösas för att ny kärnkraft ska komma på plats.

Visst tas steg som tar Sverige närmare ny kärnkraft. Vattenfall och Fortum genomför båda förstudier om nya reaktorer. Vattenfall undersöker förutsättningarna för två så kallade SMR-reaktorer vid Ringhals. SMR är en ännu oprövad teknik med mindre reaktorer som är tänkta att serieproduceras och därmed bli billigare än de dyra fullskaliga reaktorerna. Regeringen förbereder nya lagar för att underlätta byggandet.

I politiken beskrivs det ibland som att ny kärnkraft är nära att bli verklighet. Men en helt grundläggande fråga, som fick Odenberg att yttra de där bevingade orden för nio år sedan, lyfts i princip aldrig.

Vem ska betala?

Ett nytt kärnkraftverk är ett jättelikt infrastrukturprojekt som sträcker sig runt ett sekel framåt i tid, från påbörjat projekt till att kraftverket har avvecklats. Återbetalningstiden räknas inte i år, som för sol och vind, utan i decennier. För investerare och finansiärer är en så lång tidsplan synonymt med ett ord: risk.

För vad händer om den framtida opinionen svänger? Eller om nya tekniker utvecklas och plötsligt konkurrerar ut kärnkraften? Här är den snabba utvecklingen inom energilagring ett stort hot mot kärnkraften. Kombinerat med billig vind- och solenergi skulle energilagringen kunna tillgodose behovet av trygg elförsörjning även när det inte blåser och solen inte skiner. Plötsligt försvinner kärnkraftens usp, dess unika konkurrensfördel.

Tekniken inom energilagring är inte där i dagsläget – men hur ser det ut om tio år? 20 år? 30 år? Och vilken bank är villig att låna ut tiotals miljarder kronor till ett kärnkraftsprojekt med den risken framför sig? Utan några garantier om intäkter är svaret sannolikt: ingen.

Därför har kärnkraftverk som byggts i västvärlden fått just olika former av garantier och stöd, antingen från staten eller från företag. Ett sätt är att garantera kärnkraftsbolagen intäkter som täcker upp för investeringskostnaden. Det är just så Olkiluoto 3 har blivit verklighet. En grupp industriföretag har åtagit sig att köpa elen som reaktorerna producerar till ett självkostnadspris. En annan variant har använts i Storbritannien, där staten garanterar ett pris för den el som reaktorerna producerar. I Kanada, där världens första SMR-reaktor nu ska byggas, har en statlig investeringsbank satsat drygt 7 miljarder kronor.

Det är inte, för att använda ett populärt ord, teknikneutralt. För att drömmen om nya svenska reaktorer ska bli verklighet behövs med all sannolikhet ett teknikspecifikt stöd. Och det är skattebetalare eller företag som behöver stå för notan – och risken.

Som en person i branschen påpekade för mig: det är väl inte orimligt heller, med tanke på att det är politiken och näringslivet som ropar efter de nya kraftverken. Men den aspekten är märkligt bortglömd i debatten.