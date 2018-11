Pia Gripenberg: Brexitavtal rycker närmare, men än återstår tvister runt Gibraltar och fisket

Gibraltar tung fråga när Theresa May ska dricka te med EU-topparna

EU-länderna och Storbritanniens är ”i princip” eniga om en politisk deklaration om framtiden, heter det i officiella besked. Vad betyder det? 1

– Den politiska deklarationen är, till skillnad från själva utträdesavtalet, inte juridiskt bindande. Men den är viktig eftersom deklarationen är grundbulten som framtida handelsavtal och andra samarbeten mellan EU och Storbritannien ska bygga på.

– Särskilt avgörande är den för premiärminister Theresa May. Britterna har ända sedan folkomröstningen 2016 helst velat diskutera just framtiden och May har talat om ett så nära samarbete som möjligt med EU samtidigt som Storbritannien ska var fritt att sluta egna handelsavtal

– Formuleringen ”i princip” betyder att på politiska nivån återstår fortfarande några tvistefrågor, men förhoppningarna är goda om att de ska redas ut i god tid före toppmötet på söndag mellan EU:s stats- och regeringschefer.

Vilka tvister återstår? 2

– Framför allt brittiska territoriet Gibraltars ställning. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez har hotat att rösta emot uppgörelsen på toppmötet om Spanien inte får inskrivet att Gibraltars framtida ställning ska avgöras i diskussioner mellan Spanien och Storbritannien, inte mellan EU och Storbritannien.

– Notabelt är att i den politiska deklarationen som läckt ut nu, står ordet Gibraltar inte en enda gång på de 26 sidorna.

– Fisket har varit en annan kvarvarande tvistefråga. Vi får se hur nöjda Frankrike och några andra medlemsstater är med formuleringarna som finns nu.

Vad händer fram till toppmötet på söndag? 3

– Relativt snart måste man lösa Gibraltar och fisket. Förbundskansler Angela Merkel har nämligen hotat med att inte alls komma till mötet om det finns kvar förhandlingspunkter. Hon vill inte ha liknande nattmanglingar som varit under eurokrisen eller i migrationsfrågan. Mötet på söndag ska pågå i mindre än tre timmar för att stats- och regeringscheferna formellt ska ge sina klartecken.

– Lite märkligt är att Theresa May kommer till Bryssel på lördags kväll för att träffa EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Att lösa politiska knutar i sista sekunden verkar inte vara i linje med Merkels hållning. Möjligtvis är denna lördagssittning mest ett spel för gallerierna och för att visa för brittiska väljare att Theresa May in i det sista kämpar för bästa möjliga överenskommelse.