Pia Gripenberg: Onekligen ett märkligt varsel från Ikea

Varför lägger Ikea, med 150.000 anställda, ett varsel som berör så pass få som 150 tjänster? 1

Ja, det är onekligen märkligt. Storföretag brukar varsla när det handlar om neddragningar på flera tusen. 150 tjänster går att dra in med omplaceringar, naturliga avgångar och avgångsvederlag, alltså att göra en ekonomisk uppgörelse med anställda för att minska antalet.

Nyheten om varsel leder onekligen till spekulationen att det kan komma ytterligare neddragningar och att det då kan handla om betydligt större grupper anställda. I ett sådant scenario är det möjligt att Ikea inte vill ha en tidigare ekonomisk uppgörelse med tjänstemännen som ett prejudikat.

Beskedet om varsel kommer några månader efter att Ingvar Kamprad gått bort. Går det nu att göra förändringar i företaget som inte var möjliga under hans levnad? 2

Ingvar Kamprad var inte aktiv i Ikea under sina sista år, men han hade förmodligen inte velat se just denna nyhet om Ikea som en av de sista han var med om under sin levnad. Men Ikea-chefen Tolga Öncüs besked apropå varslet är att processen med att förändra Ikea har pågått under en längre tid.

Flera detaljhandelsföretag har stora problem när e-handeln slår igenom. Är det Ikeas tur att följa H&M i spåren och brottas med stagnerad försäljning och minskad lönsamhet? 3

De stora varuhus som Ikea har på mogna marknaderna i västvärlden märker säkert av att kunderna inte strömmar till i samma takt som tidigare. Det är därför Ikea, precis som H&M, till exempel måste överväga om deras sortiment ska finnas på stora e-handelsplattformar som Amazon.

Det är också därför som Ikea vill flytta sig närmare kunderna rent fysiskt med mindre butiker i områden där många människor rör sig. Ett exempel är den köksbutik som Ikea har i centrala Stockholm.