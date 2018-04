Plånboksförstärkningarna kom i höstas

Regeringens vårändringsbudget ska innehålla förslag till förstärkningar inom områden där det har visat sig att det behövs mer pengar. Det vanliga är alltså att den inte innehåller detaljerade förslag som höjda bidrag och sänkta skatter.

Men de senaste åren har det gjorts avsteg från den principen. Vårbudgeten 2015 innehöll till exempel en rad förslag som inte gick igenom när regeringens höstbudget röstades ner i riksdagen hösten 2014. Därför kom förslag som till exempel höjning av taket i a-kassan, höjt underhållsstöd samt begränsningar av rut- och rotavdragen i vårbudgeten.

Vårbudgeten 2016 var också mager för den som letar efter plånboksfrågor. Men den innehöll några förslag som utökat rutavdrag och höjd skatt på alkohol och tobak.

Det mest intressanta 2016 var de löften som fanns i vårpropositionen. Där utlovades bland annat höjda barnbidrag, sänkt skatt till pensionärer och höjt tak i sjukförsäkringen.