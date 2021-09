Polestar börsnoteras i New York

Elbilsbolaget Polestar som ägs till 49,5 procent av Volvo Cars och som har huvudkontor på Hisingen i Göteborg noteras på Nasdaqbörsen i New York. Det sker via ett snabbspår där man går via ett så kallat Spac-bolag – ”Special purpose aquisition company” – med de amerikanska bolagen The Gores Group and Guggenheim Capital LLC.

Det framgår av ett pressmeddelande vid lunchtid. Avtalet uppges vara bindande.

Polestars vd Thomas Ingenlath - fotograferad av DN i München nu i september. Foto: Jonas Fröberg

Nytt är också att den amerikanske filmstjärnan och aktivisten Leonardo Dicaprio är ny delägare i bolaget. Även kinesiska Geelys ägare Li Shufu är stor ägare. Polestars pressavdelning vill inte kommentera hur mycket de olika ägarna äger men fram till nyligen var Polestar i praktiken ett hälftenägt bolag mellan Volvo Cars och Geely Holding med Li Shufu som ägare. Volvo Cars bekräftar via ett eget pressmeddelande att de kvarstår som ägare med ”strax under 50 procent av ägandet”.

Volvo Cars behåller nära 50 procents ägande och lägger in 5,2 miljarder kronor i Polestar. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Snabbspåret innebär förenklat att Polestar värderas efter hur stora intäkter bolaget kan tänkas göra bort mot 2023-2024. Värderingen på 20 miljarder dollar - 173 miljarder kronor - är helt enkelt att man siar att den summan är 1,5 gånger de förmodade intäkterna 2014, enligt pressmeddelandet.

I dag går Polestar med förlust.

Bolaget värderas enligt affären till 20 miljarder dollar. motsvarande 173 miljarder kronor. Dessutom frigörs via affären totalt över 9 miljarder kronor som går rakt in i Polestar och som ska användas till utveckling av kostsamma elbilar och annan framtidsteknik.

Av det går Volvo Cars in med motsvarande 5,2 miljarder kronor - eller 600 miljoner dollar.

Samtidigt pågår ett arbete med börsnotering av Volvo Cars, som väntas vara färdigt under hösten. Polestars värde på 20 miljarder dollar är exakt lika mycket som det spekuleras att det mångdubbelt större Volvo Cars är värt.

År 2020 sålde Volvo Cars 661 713 bilar medan Polestar bara sålde 10 000 bilar.

– Det uppskattade värdet på Polestar reflekterar den spännande tillväxten i elfordon, där vi ser en brant stigande efterfrågan, skriver Volvo Cars vd Håkan Samuelsson i ett pressmeddelande.

Polestar har hittills lanserat två modeller, varav Polestar 2 är en renodlad elbil. Flera nya modeller - som är mycket kostsamma att utveckla - planerade de närmaste åren.

DN söker Polestars vd Thomas Ingenlath för en kommentar.

Texten uppdateras.