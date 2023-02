Politikerna om hushållens ekonomi: ”Otroligt tungt just nu”

Vilken åtgärd kan du se att skulle kunna hjälpa hushållens ekonomi bäst i det läget vi befinner oss i?

Mikael Damberg (S): Nu hamnar vi i en situation där vi ser att allt fler hushåll hamnar hos inkasso eller kronofogden eftersom de inte kan betala sina elräkningar. Det är onödigt, dels för att regeringen varit sen med elstödet men också för att man borde haft en elräkningsakut som gör att de kan dela upp betalningen, så man inte hamnar i sådana svåra ekonomiska bekymmer.

Elisabeth Svantesson (M): Det absolut viktigaste i det här läget är att inflationen dämpas så att kostnaderna för hushåll och företag inte ökar ytterligare. Samtidigt stöttar vi de hushåll och företag som drabbats hårdast av det svåra läget, bland annat med elstöd, sänkta drivmedelspriser och genom att till exempel bostadsbidrag och garantipensionerna skrivs upp.

Mikael Damberg, (S), fördetta finansminister och socialdemokraternas ekonomisk politisk talesperson. Foto: Alexander Mahmoud

Vad vill du säga till de som är oroliga just nu?

Mikael Damberg (S): Det är otroligt tungt just nu, det går att använda ekonomisk politik för att stötta grupper som har det absolut tuffast just nu. I vår budget har vi lagt bland annat höjt barnbidrag under vintermånaderna, med två hundra kronor per barn, då vi vet att många barnfamiljer har det tufft. Vi ser att många barn äter mer i skolan på fredagar och måndagar för att föräldrarna inte har råd.

Elisabeth Svantesson (M): Jag förstår oron. Jag vill påminna om att Sverige har klarat tuffa tider förut och det kan vi göra igen. Regeringen tar oron och det svåra läget på mycket stort allvar och gör vad vi kan för att inflationen så snart som möjligt ska dämpas. Vi följer samtidigt utvecklingen noga och har handlingsutrymme att sätta in ytterligare åtgärder om lågkonjunkturen blir djupare än förväntat. Vi kommer inte lämna utsatta hushåll och företag i sticket.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) och Mikael Damberg (S), socialdemokraternas ekonomisk-politisk talesperson, under budgetdebatten i riksdagen. Foto: Claudio Bresciani/TT

Hur ser det ut hemma hos dig, har du gjort några förändringar med tanke på stigande inflation?

Mikael Damberg (S): Jag tillhör inte de grupper som har det tuffast i samhället just nu, men jag tror att vi alla försöker vara ekonomiska och tänka över vilka utgifter man har i vardagen. Men det är inte jag, eller andra riksdagsledamöter som pressas ekonomiskt i detta läge.

Elisabeth Svantesson (M): Jag jämför matpriser när jag handlar och för mig har det varit viktigt att göra vad jag kan för att spara el, bland annat genom att ha det lite kallare än vanligt hemma under vintern. Sen inser jag såklart att jag är privilegierad och har en hög lön och därför påverkas mindre av de höga priserna än de flesta.

En av fem använder sina sparpengar för att handla mat och förtroendet för svensk ekonomi rasar, vad tänker du om det?

Mikael Damberg (S): Det gäller att fokusera på de grupper som har det tuffast, där tycker jag inte att regeringen gjort jobbet. Dessutom förvärrar man lågkonjunkturen just nu när man bromsar byggsektorn genom att ta bort stödet för att bygga nya bostäder. Det är omvänd konjunkturpolitik. Och man ser till att kommunerna får för lite stadsbidrag, och då behövs besparingar från kommuner och regioner. Man har heller inte rätt konjunkturpolitik, det kommer kosta på.

Elisabeth Svantesson (M): Det är såklart jättetufft att se värdet på det man tjänat och sparat ihop minska i snabb takt. Jag vet hur det är att behöva vända på varje krona, det var mitt 90-tal. Min viktigaste prioritering just nu är att ge penningpolitiken möjlighet att råda bot på inflationen så att det inte blir ännu dyrare att handla till exempel mat.

Hushåll med mindre marginaler, som ensamstående med barn eller pensionärer, är oftast de som drabbas hårdast av inflationen. Bör samhället göra något extra nu för att hjälpa dessa grupper? Vad i så fall?

Mikael Damberg (S): Vi ser gärna att man förbättrar pensionerna över tid. I somras fick vi med minsta möjliga marginal igenom en höjning av garantipensionen för en miljon pensionärer som haft det absolut sämst ställt. Det var en stor politisk strid, vi vann med minsta möjliga marginal. Hade vi inte gjort det så hade vi haft en miljon fattiga pensionärer som omöjligt hade klarat sin ekonomi i dag.

Elisabeth Svantesson (M): Våra system är utformade så att flera bidrag och ersättningar justeras med inflationen. Bland annat garantipensionen, omvårdnadsbidraget och studiestödet höjdes vid årsskiftet. Utöver det har vi även höjt flera andra stöd, bland annat bostadsbidraget för utsatta barnfamiljer och a-kassan. Vi utesluter inte att göra mer om läget förvärras ytterligare, ingen ska lämnas i sticket. Samtidigt är det viktigaste för de här grupperna, återigen, att vi inte bedriver en politik som spär på inflationen ytterligare och förvärrar läget.

Läs mer:

DN/Ipsos: Pessimistiska väljare spår sämre tider