Postnord: Röstkort levererades i tid under årets EU-val

EU-valet 2019

Både staten och olika politiska partier anlitar Postnord för att dela ut röstkort och valmaterial i landet. Men vid olika tillfällen har försändelserna blivit försenade. Senast i ledet är den försenade postsäcken med röstkort i Falun. Händelsen resulterade i att invånarna tvingades rösta på nytt i kommunvalet. Incidenten kostade Valmyndigheten nästan 3,5 miljoner kronor.

Men Postnord blickar framåt och under EU-valet levererades posten i tid, enligt Maria Ibsén, presskontakt på Postnord. Enligt henne har arbetet gått bra.

– Det är alltid ett misslyckande när saker inte blir som det var tänkt, därför går vi igenom vad som gick snett för att se hur vi kan göra annorlunda nästa gång, säger hon.

Postnord arbetar kontinuerligt med sina rutiner och kontroller. Men efter händelsen i Falun har inga särskilda åtgärder införts.

Även Valmyndigheten vittnar om att postutdelningen har varit problemfri. Dock har två mindre händelser påverkat leveranstiden i olika delar av landet. 7 maj blev en back med post stulen i Örebro. Exakt hur många röstkort det låg i backen är oklart, enligt Robert Sennerdal, pressekreterare på Valmyndigheten.

– Eftersom det här var långt före valet skickades nya röstkort till de drabbade personerna, men det fanns ju annan post i backen, säger han.

Två dagar senare stötte en brevbärare i Gällivare på problem. Personen hade svårt att komma in i ett fastighetshus. Dock kom brevbäraren in i huset senare under dagen och röstkorten levererades.

