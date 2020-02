Postnord stoppar paket till Kina

Från och med nu pausas alla brev och paket till Kina. Det kommer tills vidare inte vara möjligt att lämna in försändelser till Postnord i Sverige för befordran till Kina, skriver Postnord på sin hemsida.

Även försändelser från Kina till Sverige är utsatta för kraftiga förseningar, enligt Maria Ibsen, presschef på Postnord.

– Det som har lämnats in kan man räkna med att det blir kraftigt försenat, just för att kapaciteten i transporter nu är så liten. Dessutom har China Post meddelat att de beslutat att inte längre dela ut försändelser via ett fysiskt möte. Det innebär att det även blir förseningar i distributionen inom Kina, säger Maria Ibsen.

Stoppet och förseningarna har ingenting med smittorisk eller begränsning av spridning att göra, utan handlar snarare om logistiska följdeffekter av virusutbrottet, förklarar hon vidare.

Hur stora volymer är det som drabbas av detta?

– Vi har inga siffror på det, men det är betydligt mindre som åker härifrån dit än vad som går den andra vägen, säger Maria Ibsen.

Det finns i dagsläget ingen prognos på när transporterna kommer igång igen.

Med fraktföretaget DHL ska det fortfarande gå att skicka paket till Kina nästan som vanligt. Undantaget är Hubei-provinsen, där utbrottets epicentrum Wuhan ligger. Den verksamheten är stängd för tillfället, enligt Ann Berglund, marknads- och kommunikationsansvarig för DHL Express.

– I resterande Kina är vår verksamhet öppen som vanligt, men det kan innebära en viss fördröjning av leveranser till och från dessa områden då det är många paket som skickas, och dessutom med tanke på att de precis börjat arbeta efter nyåret där, säger hon.

