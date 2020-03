Pressen på flyget tilltar trots krisåtgärder i flera länder

Få flygbolag, om ens något, går oberörda i det som sägs vara branschens största kris någonsin. Flera länder har stängt sina gränser, andra tar bara emot egna medborgare och många avråder – likt Sverige – från allt internationellt resande.

SAS meddelade under söndagen att nio av tio anställda permitteras, och att nästan all trafik ställs in. Flygbolagets aktie har rasat med 10 procent. Under måndagsförmiddagen har liknande besked om permitteringar kommit från fler stora flygbolag.

Irländska Ryanair utesluter inte att de tvingas ha hela flygplansflottan stående på marken om läget förvärras. I nuläget är cirka 80 procent av bolagets flighter under april och maj borträknade och bolaget har stoppat alla rekryteringar och investeringar tills vidare, enligt ett pressmeddelande.

Fransk-nederländska Air France-KLM meddelade också på måndagsförmiddagen att man minskar kapaciteten med mellan 70 och 90 procent de kommande två månaderna, precis som British Airways-ägaren IAG som skär ner på trafiken med 75 procent.

Finnair vinstvarnade på måndagsmorgonen för andra gången på kort tid och meddelade att de tar ner sin kapacitet med 90 procent från och med april. Endast ”kritiska luftfartsförbindelser” kommer att upprätthållas för att säkra viktiga leveranser till Finland, enligt bolaget.

Flera länder har infört krisåtgärder riktade mot näringslivet, även Sverige presenterade sådana under måndagsmorgonen. Men det kommer att krävas mer stöd direkt riktat mot flyget, enligt den fristående analytikern Hans Jørgen Elnæs.

– Det är inte säkert att det är tal om särskilt mycket pengar, men de behöver få stöttning med likviditeten också. Det skulle ge bolagen de finansiella musklerna de behöver när de väl ska komma igång efter allt det här, säger han.

Regeringens åtgärdspaket består av tre insatser: ett system om korttidspermittering införs direkt, företag får möjlighet att skjuta upp skattebetalningar och staten går in och täcker upp sjuklönekostnader.

Ett kraftigt paket som kan kosta över 300 miljarder kronor beroende på hur det utnyttjas, och som kan hjälpa många. Men det är inte säkert att det räcker för flyget.

– Man har löst problemet tillfälligt och de får lite arbetsro. Ett bolag som SAS kan klara att gå på sparlåga tills det här är över, men när marknaden återgår till det normala så behöver de likviditetsstöd för att få fart på verksamheten, säger Hans Jørgen Elnæs.

Marcus Dahlsten, ordförande i Transportföretagen, välkomnar regeringens insatser, men menar också att det behövs mer åtgärder direkt riktade mot bland annat flyget.

– Överlag så är reaktionen från medlemsföretagen att det här tyvärr inte räcker. Det de hade behövt i detta nu är en fullständig permitteringslösning som helt lyfter av personalkostnaderna, i och med att verksamheterna står i stort sett stilla.

Är det sannolikt att det blir så tror du?

– Signalerna från regeringen har varit att man i första hand kommer gå ut med övergripande åtgärder för hela näringslivet, men man har även öppnat för att man kan komma med direkt riktade åtgärder mot vissa sektorer. Det är det vi sätter vårt hopp till, säger Marcus Dahlsten.

