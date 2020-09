Previa larmar: Fem gånger fler sjukskrivna för psykisk ohälsa

I juli förnyade Folkhälsomyndigheten rekommendationen om hemarbete för de som kan – ända fram till årsskiftet. Men isoleringen kan bidra till psykisk ohälsa hos Sveriges arbetande befolkning, menar Maria Steneskog Nyman.

Sjukrivningarna ökar och Previa som bevakar sjuk- och friskanmälningar – hos 410 olika företag och offentliga organisationer – har aldrig tidigare sett så många uppge psykisk ohälsa som frånvaroorsak.

– Ännu verkar vi inte ha nått en platå och allt fler söker även psykologiskt stöd, säger Maria Steneskog Nyman.

Under den sista veckan i maj registrerades 977 frånvarodagar per 100.000 medarbetare där psykisk ohälsa angavs som skäl. Nu i september har siffran ökat till 2.284 frånvarodagar under den senaste veckan, enligt Previas statistik.

Maria Steneskog Nyman, beteendevetare på företagshälsan Previa, menar att de aldrig tidigare sett sådan hög statistik på frånvaro på grund av psykisk ohälsa. Foto: Christoffer Edling

Jämfört med siffrorna för september i fjol har antalet frånvarodagar för psykisk ohälsa från 429 till 2.284.

– Vi ser en skarp och tydlig ökning och det handlar inte längre om frånvaro på grund av förkylningar eller liknande.

– Kvinnorna visar på den största ökningen vad gäller korttidsfrånvaro på grund av psykosociala orsaker medan männen visar på den största ökningen vad gäller korttidsfrånvaro på grund av fysiska orsaker. Det är här en tydlig skillnad som vi kommer undersöka närmare, säger hon.

Tidigare har det inte funnits säkra data om hur hemarbete under pandemin påverkar den psykiska hälsan, men den nya statistiken pekar tydligt på att folk mår allt sämre, förklarar Maria Steneskog Nyman.

Hon menar samtidigt att siffrorna behöver analyseras för ökad förståelse om de bakomliggande faktorerna. Det kan finnas många riskfaktorer – däribland bristen på social kontakt och svårigheterna i att föra ledarskap på distans.

– Arbetssituationen är annorlunda än tidigare. Att vara chef på distans eller under ett pressat läge ställer höga krav, det kan vara svårt att fånga upp om någon börjar må dåligt när kontakten sker på distans, säger Maria Steneskog Nyman.

Maria Steneskog Nyman ser att det är viktigt att fortsatt följa den uppåtgående trenden.

– Vi har inte identifierat ett liknande mönster tidigare, men jag vågar inte jämföra detta med exempelvis finanskrisen då synen på den psykiska hälsan ser annorlunda ut i dag, säger hon.

Monica Buhrman är legitimerad psykolog, psykoterapeut och doktor i psykologi och har även utfört studier på Uppsala universitet om psykisk ohälsa kopplat till pandemin.

– Det som håller på att hända är att den psykiska ohälsan snabbt går upp, det här kan vara knuffen in i riktigt dåligt psykiskt mående för vissa. Det är jätteviktigt att arbetsplatserna skapar exempelvis sociala forum för att snabbt fånga upp dessa personer. Desto mer utdraget det här blir, desto sämre kommer folk också att må, säger hon.

Monica Buhrman, psykolog, menar att avsaknaden av socialt utbyte i pandemin slår hårdare mot kvinnor.

Vanligtvis kan jobbet och kollegorna vara ett andrum i vardagen, något som bryter tankarna, menar hon.

– Försök att tänka på vad du uppskattade och hur du kan komma i kontakt med det igen. Många av oss värderar det sociala utbytet på jobbet högt och utan det tappar flera sitt sammanhang.

Att kvinnor mår sämre i större utsträckning förvånar henne inte.

– Ofta kan de uppleva sig ha ett större socialt utbyte i jobbet än män, säger Monica Buhrman.

Försäkringskassan beräknar att utgifterna för socialförsäkringen kommer att öka med 30 miljarder kronor i år jämfört med i fjol – där totalsumman väntas landa på 248 miljarder. Hur stor del av ökningen som utgörs av psykisk ohälsa är dock oklart då kraven på läkarintyg för sjuklöneperioden tillfälligt avskaffats.