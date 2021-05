Prisad för att eleverna når gymnasiet – Helya Riazat Framtidens kvinnliga ledare

Korridorerna har börjat fyllas på nytt i Järvaskolan i Kista utanför Stockholm. Sedan april studerar eleverna, som går mellan årskurs sju till nio, på heltid i lokalerna. Förväntan är hög. Om lite mer än en månad väntar examen och sommarlov – för niondeklassarna blir det den sista sommaren innan gymnasiet.

Tidigare statistik från avgångselever vittnar om en ljus framtid. Nästan nio av tio elever går ut med gymnasiebehörighet på Järvaskolan. Det är betydligt högre än motsvarande siffra på kommunala skolor i samma område.

Den som håller i taktpinnen är medgrundaren och rektorn Helya Riazat. Hon startade skolan 2016 tillsammans med vd:n Amir Sajadi och Milad Mohammadi. Men planen var egentligen en helt annan.

– Jag studerade juridik under den perioden och skulle fortsätta med det. Men så krävde verksamheten att någon tog på sig ledarrollen. Och det blev jag. När jag åtog mig uppdraget märkte jag snabbt att det är bland det svåraste och roligaste som jag någonsin gjort, säger Helya Riazat.

Innan skolan slog upp sina portar hälsade kritiker att föräldrarna i Järvaområdet saknade engagemang. De dök inte upp på föräldramöten och brydde sig inte om barnens skolgång. Det har dock aldrig varit något problem för Järvaskolan, säger Helya Riazat.

– Vi har tänkt mycket utanför ramarna. Till exempel gör vi hembesök hos föräldrar och elever innan de börjar hos oss. Vi inhämtar information om deras bakgrund och behov, och informerar om våra förhållningssätt. Vi är tydliga med att vi har höga förväntningar, något som vi upplever saknas i skolsystemet i resurssvaga områden, säger hon och lägger till att hon har varit på flera hundra hembesök.

– Jag känner till varenda port och gränd i Järva som i min egen ficka.

I området finns stora utmaningar som även hon måste hantera som rektor. Hon sammanfattar det som en oro, vare sig det handlar om fattigdom eller om risk för att hennes elever ska dras in i kriminalitet.

– Det sker dödsskjutningar var och varannan vecka. De som dör är många gånger nära familjemedlemmar, grannar eller på annat sätt bekanta till barnen och deras familjer.

Järvaområdets utsatta position knyter även an till en hjärtefråga för Helya Riazat: att alla har rätt till en likvärdig skola.

– Elevernas resultat är i dag starkt kopplat till föräldrarnas utbildningsbakgrund. Det är farligt och alarmerande. Jag tycker att man på ett politiskt plan bör motverka skolsegregationen. Det gör man genom att ge alla samma tillgång till utbildning oavsett bakgrund, säger hon.

För att befästa skolans roll som en trygg plats har nyckeln till det egna ledarskapet varit att visa en stark närvaro i skolan, fysiskt så väl som emotionellt. En del av utmaningen i området är att vinna förtroende från sjundeklassarna när de kliver in i lokalerna för första gången. För att bygga en relation till eleverna jobbar hon ofta i korridoren när hon kan.

När pandemin kom till Järvaområdet, som till en början drabbades särskilt hårt i Stockholm, var det också en självklarhet att dela oron med både anställda och elever.

– Jag tycker att det är viktigt att vara uppriktig och dela med sig av rädslor och farhågor, för sådant lyser igenom ändå. När pandemin kom hade vi många öppna samtal. Flera hade dött i området, och många sörjde och var oroliga. Det är viktigt att den som är ledare öppnar upp sig, och visar att vi är i situationen tillsammans.

Hon är inte ensam om att ta ett större emotionellt ansvar som ledare under pandemin. En ny undersökning från Linkedin slår även fast att just kvinnliga ledare upplevt att de behövt visa sina empatiska sidor under pandemin i högre utsträckning än män. Det resultatet förvånar inte Helya Riazat.

– Kvinnor tar större emotionellt ansvar på en strukturell nivå, att även kvinnliga ledare gör det är inte förvånande. Därför är det än mer viktigt att man som verksamhet jobbar löpande med jämställdhet. Det sker på bekostnad av kvinnors emotionella kapital.

Nu belönas Helya Riazat för sitt arbete med Järvaskolan av organisationen Ledarna, som tilldelar henne priset ”Framtidens kvinnliga ledare 2021”. Vinsten är enligt Helya Riazat en påminnelse om att skolans arbete är värdefullt.

– Det är ett erkännande av vår personal och deras insatser. Och att vi skapat en stabil och replikerbar modell för hur skolor i resurssvaga områden kan bedrivas och bidra till öka likvärdighet.

Med fem år i backspegeln är rektorn nu redo att ta nästa steg. Skolledningen har börjat skissa på öppnandet av andra skolor. Mer vill hon dock inte avslöja i nuläget.

Ett ytterligare kvitto på vad Järvaskolan skapat är de återbesök som flera elever gör efter att ha gått ut. Skolan arrangerar i dagsläget ett mentorprogram åt före detta elever. När det snart är dags att säga farväl till kullen med tonåringar som nu tar examen känns det därför inte allt för betungande.

– Vi hoppas på att ha livslånga relationer till våra elever. Skolan kommer alltid att stå öppen för barn och föräldrar.

Helya Riazat Ålder: 32 Familj: Mamma, pappa och lillebror. Gör: Rektor och medgrundare av Järvaskolan. Bakgrund: Kom till Sverige som 12-åring från Iran. Uppväxt i Falun. Studier i juridik. Inspireras av: Mormor som var egen företagare i Iran, med många anställda. Det stod ut i ett patriarkalt Mellanöstern för femtio år sedan.