Prisbasbeloppet höjs nästa år – ger mer i plånboken

En rad ersättningar och skattegränser är knutna till prisbasbeloppet som i sin tur bestäms av hur höga prisökningarna är. Inflationen har varit väldigt låg i många år vilket har gjort att prisbasbeloppet inte höjts mycket. Men nu när inflationen tagit fart höjs prisbasbeloppet med 4 200 kronor till 52 500 kronor 2023 och därmed ersättningar och skattegränser. Det är den största procentuella höjningen på 40 år.

Siffrorna i texten och tabellen nedan kommer från Swedbank där Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert, har räknat ut hur höjningen av prisbasbeloppet påverkar privatekonomin.

Pensionärer

Garantipensionen höjs med 850 kronor i månaden före skatt för ogifta från den 1 januari. Tillsammans med höjningen i augusti gör det att den som enbart har garantipension får 10 632 kronor i månaden före skatt. Det är en höjning med 1 853 kronor i månaden jämfört med före augustihöjningen.

Höjningarna påverkar även alla som har garantipension som plussar på pensionen. Det är totalt dryg 660 000 personer som har garantipension inräknat dem som får garantipension som utfyllnad.

Dessutom har drygt 290 000 pensionärer fått höjt bostadstillägg under året. Det är konsumtionstillägget som höjts och höjningen är 300 kronor i månaden för ogifta och 150 kronor i månaden för gifta. Bostadstillägget är skattefritt.

Senare, i höst, får vi veta hur pensionen påverkas för dem som tjänat in inkomstpension. Den påverkas av ett annat basbelopp, inkomstbasbeloppet, som bygger på hur lönerna i samhället förändrats under året. Det samma gäller ofta tjänstepensionerna. Eftersom årets löneökningar varit låga kommer sannolikt övriga pensioner att höjas mindre än garantipensionen.

Studenter

Bidrag och lån höjs sammantaget med nästan 1 000 kronor för en fyraveckorsperiod. Den som studerar med pengar fån CSN kan som mest få 12 054 kronor för fyra veckor nästa år.

Sjuka och föräldralediga

Föräldrapenningen på grundnivån och lägsta nivån berörs inte av höjningen av prisbasbeloppet utan ligger kvar på 250 kronor per dag respektive 180 kronor per dag. Den lägsta sjukpenningen höjs med 3 kronor per dag från 24 kronor till 27 kronor. Den högsta sjuk- och föräldrapenningen höjs med 89 kronor per dag från 1 027 kronor till 1 116 kronor. Den högsta ersättningen blir då ungefär 33 480 kronor i månaden.

Skatter

Skatten sänks för både arbets- och pensionsinkomster och det sker på flera olika sätt.

Grundavdraget höjs för alla och jobbskatteavdraget höjs för dem som har arbetsinkomster. Det går inte att få jobbskatteavdrag på pensionsinkomster..

Skatten sänks för dem som betalar statlig skatt genom att brytpunkten för när den statliga skatten tas ut med 20 procent på den överskjutande delen höjs med 59 000 kronor för arbetsinkomster. I år kan man tjäna 554 900 kronor utan att betala statlig skatt. Nästa år går gränsen vid 613 900 kronor.

Vi har haft tillfälliga skattesänkningar under 2021 och 2022. Tabellen visar den totala skattesänkningen för några olika inkomstnivåer när de tillfälliga skattesänkningarna är inräknade. Alltså hur mycket mer det blir i plånboken om skatten sänks på samma sätt 2023 som under 2021 och 2022 plus sänkningarna på grund av prisbasbeloppet.

Läs mer:

SBAB: Rörliga boräntan toppar till sommaren

Ica: Räkna med ännu högre matpriser

Kritik mot att tjänst för kontantbetalning läggs ned