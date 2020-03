Priserna på bostadsrätter i Västra Götaland fortsätter att stiga

Efterfrågan på bostäder i Västra Götaland är stor och priserna på bostadsrätter fortsätter att stiga. Det gångna året har snittpriset på bostadsrätter gått upp med 8,3 procent och motsvarande siffra för villor är 5,2 procent, visar statistik från Länsförsäkringar.

”Det är säljarnas marknad på många platser, även om utbudet stigit något senaste månaden. Det resulterar i ökad aktivitet i budgivningarna och att allt fler bostadsaffärer görs innan ordinarie visning”, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

De tre senaste månaderna har priserna på bostadsrätter stigit med 1,6 procent, medan villa priserna sjunkit något, i genomsnitt med 0,7 procent.

Medelpriset per kvadratmeter i Västra Götaland är för en bostadsrätt 37.478 kronor och för en villa 27.143 kronor. I Göteborgs kommun är priserna högre, för en bostadsrätt är snittpriset drygt 49.000 kronor per kvadratmeter och för en villa nästan 43.000 kronor per kvadratmeter.

Priserna på villor har gått ner något i Västra Götaland. Foto: Magnus Hallgren

Sett till hela Sverige har priset på bostadsrätter stigit med 8,6 procent de senaste 12 månaderna, på kortare perspektiv – tre månader – är stigningen 2,4 procent. Vad gäller priserna på villor är stigningen 5,9 procent (12 månader) respektive 0,2 procent (tre månader).

Marcus Svanberg lyfter en försiktig varningsflagga för den effekt som rädslan för spridning av det nya coronaviruset kan få på bostadsmarknaden.

”Om coronaviruset leder till en dämpning av konjunkturen riskerar vi att få en mer avvaktade bostadsmarknad, där fler får svårare att flytta. Samtidigt kan lägre tillväxt bidra till att hålla kvar räntorna på en låg nivå, vilket skulle hålla uppe bostadspriserna”, säger han i pressmeddelandet.

Läsförsäkringars siffror hämtas från Svensk mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 24.446 bostadsrätter och 9.663 villor mellan december 2019 och februari 2020. 12-månaderssiffrorna baseras på en jämförelse mellan priserna under en period från december 2018 till februari 2019 och motsvarande period ett år senare.

