Prisökningen på villor i Stockholm mattas av

Villapriserna har slagit rekord i stort sett varje månad sedan förra våren. Det har tolkats av mäklare och branschbedömare som en följd av pandemin när köparna vill ha större bostad då de förväntar sig mer av arbete hemifrån i framtiden. Dessutom är utbudet av villor lågt.

Prisuppgången har gjort att villapriserna på många håll i landet har nått rekordnivåer. Men under april sjönk alltså villapriserna något i Stockholm enligt Valueguards index.

Det är för tidigt att säga om det är en trend – för det behövs flera månader av en liknande utveckling. Det är dock ett första tecken på att prisnivån nu nått en topp.

Avmattning i Stockholm Villaprisökningen har mattats av i Stockholm under april. Men på ett år har dock priserna stigit exempellöst mycket. Källa: Valueguard

Att det sker just i Stockholmsregionen är inte så konstigt eftersom priserna där är de högsta i landet. I Göteborg och Malmö fortsatte villapriserna upp under april med 2,5 respektive 1,3 procent. I riket i snitt har villapriserna stigit med 1,1 procent under månaden.

Räknat på de senaste tolv månaderna är dock prisökningen exempellös. Det genomsnittliga priset på en villa i Sverige har stigit med 23 procent. I Stockholm har priset stigit med 23,4 procent i Göteborg med 22,6 och i Malmö med 26,6 procent.

Förväntningarna på stigande priser hos potentiella köpare tycks dock avtagit enligt Erik Olsson Fastighetsbyrå index EOBi, som är en enkätundersökning bland visningsdeltagare. Indexet för stigande priser har sjunkit från 57 till 46 – vilket ändå är en hög siffra.

Förvånande nog tror bara varannan av besökarna att amorteringskravet återinförs den sista augusti, trots att Finansinspektionen varit mycket tydlig med att det kommer att ske.

Även bostadsrättspriserna har stigit. Snittökningen i landet under april var 0,5 procent. I Stockholm steg de med 0,1 procent, i Göteborg med 0,3 procent och i Malmö med 2,1 procent.

De har också varit stora prisökningarna räknat på tolv månader, om än inte lika stora som för villor.

I snitt har bostadsrättspriset i Sverige stigit med 12,3 procent. I Stockholm steg snittpriset med 12,2 procent, i Göteborg med 9,1 procent och i Malmö med 18,7 procent.

