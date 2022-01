Pristrenden på bostäder i Stockholm sticker ut

– Utgångspriserna, som drog upp rejält under pandemin ökar inte längre. Sannolikt har det att göra med situationen vi hade under hösten, där samhället började gå tillbaka mer till hur det såg ut före pandemin. Det blir intressant att se vad som händer nu efter nyår, med nya restriktioner, säger Hemnets analytiker Erik Holmberg.

Efter nedgången på bostadsmarknaden hösten 2017 sjönk utgångspriserna på lägenheter trendmässigt, mätt som ett 12 månaders glidande medelvärde, fram till början av 2019, innan de vände upp igen. Uppgången fick ökad fart under pandemin för att sedan ha planat ut under hösten. Samma tendens syns för priserna på nyproducerade lägenheter, som bottnade i början av 2020 för att sedan stiga under pandemin.

Stockholms innerstad är undantaget, här fortsätter utgångspriserna uppåt. Vi verkar få en återgång till en marknad mer som den var före pandemin, med ett högt tryck på centrala lägen och där lägenheter i innerstan leder prisuppgången, säger analytikern Erik Holmberg.

Erik Holmberg påpekar att de utplanade utgångspriserna nog mest handlar om en normalisering efter uppgången under pandemin.

– Marknaden ser generellt pigg ut, det ser inte ut som om vi kommer att få några prisnedgångar. Vi har fortsatt budgivningar och en ganska hög skillnad mellan utgångspris och slutpris, men säljarna har blivit lite mer försiktiga med vilket pris de sätter och vi har haft en lite lugnare utveckling under hösten, säger han.

Han säger att denna normalisering efter pandemin även syns i vad som efterfrågas. Lägenheter i centrala Stockholm har tagit över som draglok från villor.

Han konstaterar att november i fjol blev den första enskilda månaden där utgångspriserna för lägenheter i Stockholms innerstad i genomsnitt låg över 100.000 kronor per kvadratmeter.

Nyproduktionspriserna har dragit iväg ännu mer uppåt i Stockholms innerstad, men då det handlar om ganska få objekt gör det en stor skillnad vilka projekt det är som säljs för tillfället.

