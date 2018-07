Problem med avgifterna på Wish-paket till Sverige

I mars införde Postnord en avgift på paket som skickas till Sverige från länder utanför EU, men hundratusentals paket skickades tillbaka eftersom svenskarna inte var villiga att betala avgiften.

Postnord kom tillsammans med e-handelsföretaget Wish överens om att ta bort avgiften och avtalet började gälla klockan sex på kvällen 14 juni.

Trots det har kunder som beställt varor på Wish efter att avtalet började gälla fått betala avgifter på sina paket när de kommit till Sverige.

Enligt Maria Ibsén, pressansvarig på Postnord, handlar det om att alla underleverantörer till Wish inte har hunnit sätta avtalet i system.

– Wish är ju en portal som består av många, många handlare och inte alla av de handlarna har hunnit implementera den här lösningen, säger Maria Ibsén.

Underleverantörerna säljer sina produkter via Wish och det är också underleverantörerna som skickar paketen till Sverige. För att de svenska kunderna ska slippa avgiften på 75 kronor måste Postnord veta att paketen är beställda via Wish.

– Rent konkret ska vi få vissa elektroniska filer och det ska finnas en kod på paketet som vi kan läsa av. Saknas de filerna och den koden då kan vi inte se om paketen kommer via Wish, säger Maria Ibsén.

Hur många kunder som påverkats vet Maria Ibsén inte. Hon säger att de som drabbats kan kontakta Postnords eller Wish kundtjänst för att få hjälp.

