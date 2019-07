PTS inleder granskning av Tele2 efter mobilkaoset

Såväl det fasta som det mobila nätet hos Tele2 hade omfattande störningar under tre dagar i mitten av juni. Både privatpersoner och företag hade svårt att ringa, och SOS Alarm fick in flera tysta samtal under störningarna.

Tele2 är redan under granskning av Post- och Telestyrelsen (PTS) efter en störning i vintras. Efter att de nu rapporterat den senaste incidenten till myndigheten, vilket de är skyldiga att göra vid stora avbrott, inleder PTS ytterligare ett tillsynsärende mot bolaget som ska drivas parallellt.

– Bakgrunden är att det var så omfattande, dels i tidsaspekten men också att det var så många som var drabbade, säger Linus Kilander, som ansvarar för granskningen på PTS.

Myndigheten ska ordentligt gå igenom vad som hänt och varför, vad Tele2 har gjort för lösa problemen och vad bolaget gör för att inte ska inträffa igen. Mer specifikt vad som ska granskas kan Linus Kilander inte säga i nuläget.

– Det kan vara både tekniskt vad de kan göra åt saken men också organisatoriska förändringar om det skulle bli aktuellt. Det beror helt och hållet på vad grundorsaken till störningen är, säger han.

Digitaliseringsminister Anders Ygeman har i en tidigare intervju med DN öppnat för att ge kraftigare sanktionsmöjligheter till PTS, för att säkerställa att operatörerna har tillräcklig robusthet i sitt nät.

– I dagsläget har vi inga direkta böter som vi kan ta till om någonting har hänt. Om vi hittar saker som vi tycker att de bör åtgärda så kan vi göra så kallade underrättelser om vad vi tycker att de ska göra, säger Linus Kilander.

Som yttersta medel kan PTS förena ett sådant krav med en straffavgift, om åtgärden inte vidtas inom en viss tid.

– Men då är gången snarare så att vi först säger åt dem att göra det, och vägrar de göra något så är det då vitesföreläggandet kommer in i bilden, säger Linus Kilander.

