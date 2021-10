Putins uttalande får gaspriset att falla

På den nederländska gasmarknaden faller priset för gasleveranser nästa månad 6:75 euro till 77:75 euro per megawattimme. Terminskontraktet för leveranser under första kvartalet 2022 backar samtidigt 7:75 euro till 76 euro per megawattimme.

Det var sent i onsdags som Putin sade till Gazpromchefen Alexej Miller att Gazprom kan börja fylla på de europeiska lagren så snart Rysslands lager är fyllda.

Uttalandet från Putin gjordes under ett tv-sänt regeringsmöte, där Miller sade att Gazprom siktar på att ha fyllt upp de ryska gaslagren till den 8 november.

– Det återstår att se hur Gazprom ska öka leveranserna till de europeiska lagren, säger Marina Tsygankova, analytiker på Refinitiv.

Hon pekar på kapacitetsbegränsningar i de överföringskanaler som finns tillgängliga.

Priset på gas pressas även av norsk produktionsdata, som stiger, och uppgifter om att det brittiska gassystemet har ett överskott på gas.

