Putins vänner ur ryska eliten på EU:s svarta lista

Aleksej Mordasjov – TUI-ägaren som semestrar på Seychellerna

En av världens rikaste, Aleksej Mordasjov, är 56-åringen har jobbat sig upp inom stålindustrin. Han äger också en tredjedel av reseföretaget TUI. Mordasjov bor i Moskva, är gift och har sju barn. Hans förmögenhet uppgår till 283 miljarder kronor, enligt Forbes. Miljardären har ett privatplan av modellen Bombardier Global 6000, enligt the Guardian. Planet spårades i förra veckan flyga från Seychellerna till Moskva. Vem eller vilka som befann sig på planet är inte känt men förra torsdagen höll Vladimir Putin ett möte med affärsmän i Kreml. Därefter flögs planet tillbaka till Seychellerna. Mordasjov har även en lyxyacht, en 142 meter Nord, som står vilande i indiska oceanen. Båten kostar omkring 4,9 miljarder kronor och har en landningsplats för helikopter.

Aleksej Mordasjov. Foto: Dmitry Azarov/TT

I EU:s sanktionslista framhålls ett flertal anledningar till att Aleksej Mordasjov anses medskyldig till att destabilisera Ukraina genom ekonomiskt och materiellt stöd. Dit hör att han är majoritetsägare Severgroup, ett investmentbolag som år 2017 ägde 5,4 procent av Bank Rossija. Banken anses användas som personlig bank för höga tjänstemän i Ryssland. Banken har öppnat filialer på annekterade Krim. Severgroup har anses också ha ”väsentliga intressen” i statligt styrda ryska tv-kanaler som stöder den ryska politiken som förs i Ukraina. Via bolaget JSC Group, som ägs av Severgroup, har man också sålt vindturbiner till Krimhalvön.

Utöver nämnda engagemang som finns med på sanktionslistan äger Aleksej Mordasjov även halva ryska Tele2, som är en av Rysslands största teleoperatörer. Ägandet i resebolaget TUI uppgår till 34 procent. Den tyska koncernen köpte år 2016 upp svenska Fritidsresor. I ett öppet bred på Linkedin skriver Tui:s vd Fritz Joussen att Aleksej Mordasjov har varit aktieägare i TUI i omkring 15 år och utökade sitt innehav under pandemin. I brevet skriver vd:n att bolaget styrs av styrelsen och inte av aktieägarna och att ”sanktionerna mot Mr Mordasjov inte kommer att ha några långsiktiga negativa konsekvenser för oss som företag.” Han tillägger att relationerna mellan Ryssland och EU kommer att visa sig de kommande veckorna. ”En lösning finns inte just nu”.

Alisjer Usmanov. Foto: Mikhail Klimentyev/AP

Alisjer Usmanov – ”Putins favoritoligark”

Gruvpampen Alisjer Usmanov har enligt EU:s sanktionslista hjälpt Kreml-toppar med allt från finansiella flöden och affärsproblem till privata lyxbostäder.

Han är grundare till Rysslands största gruvbolag, Metalloinvest, som har tillgång till vad som enligt bolaget beskrivs som världens näst största järnmalmsreserv. Han började som så många andra ryska miljardärer bygga sin förmögenhet på 1990-talet när den ryska ekonomin privatiserades efter Sovjetunionens upplösning.

I dag finns Alisjer Usmanov med som nummer 99 på finanstidningen Forbes lista över världens rikaste år 2021, med en förmögenhet värd strax under 140 miljarder svenska kronor.

Alisjer Usmanovs lyxbåt ”Dilbar” är drygt 150 meter lång. Den befann sig så sent som i januari i Hamburg, Tyskland, men är registrerad på Caymanöarna Foto: Christian Charisius/TT

Utöver gruvverksamheten och holdingbolaget som bland annat kontrollerar ett av Rysslands största telekombolag, så har Usmanov också varit involverad i flera företag som är mer bekanta för västländerna. Han var till exempel en tidig investerare i Facebook och ägde fram till 2018 omkring 30 procent av den engelska fotbollsklubben Arsenal.

I en intervju med affärstidningen Financial Times för två år sedan hävdar han att han inte är någon oligark i bemärkelsen att det är den ryska staten som gjort honom rik.

”Alla tillgångar jag och mina kompanjoner köpte i Ryssland var från andrahandsmarknaden, inte i någon så kallad privatiseringsprocess. Ingen har någonsin gett någonting till mig”, sade han.

Enligt EU är han en av presidenten Vladimir Putins favoritoligarker och anses vara både affärsman och tjänsteman, och hans ställning ”är avhängig av presidentens vilja”. Genom sina affärer med personer i Rysslands absolut högsta ledning anses han aktivt ha stöttat personerna som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av östra Ukraina.

Michail Fridman – Putins långväga följeslagare

Michail Fridman, född i ukrainska Lviv, har vädjat om att kriget ska stoppas, men anses samtidigt av EU ha stöttat personerna som ligger bakom invasionen.

Fridman är grundare och storägare i Alfakoncernen där en av Rysslands största banker, Alfa Bank, ingår. Han är en av Rysslands rikaste finansmän och beskrivs av EU som central person i Vladimir Putins inre krets, som har lyckats förvärva statliga tillgångar genom sina regeringskontakter.

De nära banden till Kreml är skälet till att han straffas av EU. I förordningen om de nya sanktionerna skriver man bland annat att Vladimir Putin har belönat Alfakoncernens lojalitet till de ryska myndigheterna genom att ge politisk hjälp till koncernens utländska investeringar. Utöver nära band till landets politiska topp finns också gemensamma intressen och ansträngningar för att motverka tidigare sanktioner som riktats mot Ryssland efter annekteringen av Krim för sex år sedan.

Mikhail Fridman. Foto: Mikhail Japaridze/TASS

Michail Fridman var 2018 med i en delegation som reste till Washington med det inofficiella uppdraget att ”förmedla den ryska regeringens budskap om USA:s sanktioner och Ryska federationens motsanktioner”, enligt EU.

När sanktionslistan offentliggjordes i måndags ska han ha sagt att ”sanktionerna saknar grund” och kallat dem för orättvisa, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Michail Fridman har en förmögenhet värd omkring 100 miljarder svenska kronor enligt Bloombergs miljardärsindex. Tillgångar som finns i USA och EU är i och med sanktionerna frysta. Men Storbritannien, där han har sin skatterättsliga hemvist, har ännu inte riktat några sanktioner mot honom.

Det innebär att 80 miljoners-fastigheten ”Athlone House” i norra London fortfarande är hans att tillgå.

Petr Aven - konstintresserad oligark som trivs i England

Den 66-årige oligarken Petr Aven anses stå Putin nära. Vänskapen med presidenten började på 1990-talet och de två har regelbundna möten i Kreml och Aven har bland annat varit minister för utrikes ekonomiska förbindelser.

Han är också, precis som Michail Fridman, stor aktieägare i Alfakoncernen där Alfa Bank ingår. Det var tillsammans med Petr Aven som Michail Fridman reste till Washington 2018 för att försöka få dåvarande sanktioner mot Ryssland hävda.

Aven är på plats 529 på Forbes lista över världens rikaste. Hans förmögenhet uppgår till 47 miljarder kronor.

Petr Aven är mycket konstintresserad och tillbringar sin tid i Moskva och London. Han växte upp under enkla förhållanden i Moskva. I en intervju med Financial Times från 2017 visar han upp insidan av sitt pampiga deltidshus i Surrey, söder om London. På väggarna hänger verk bland annat av ryska konstnären Kandinsky. I intervjun framgår också att när familjen köpte huset var det för att barnen ska kunna gå i brittiska skolor i närheten.

Petr Aven. Foto: Riccardo Lugermad/(CC BY 2.0)

I samband med att EU:s sanktionslista släpptes drogs miljardärens donation till brittiska Royal Academy of Arts in, enligt the Guardian.

Vänskapen mellan Petr Aven och Vladimir Putin har gynnat presidenten när Putin var borgmästare i Sankt Petersburg. Putins dotter har även drivit ett välgörenhetsprojekt som finansierats av Alfa Bank. Petr Aven har i sin tur fått politisk hjälp av Vladimir Putin i ett rättligt ärende kopplat till hans företag, där Putin bett åklagare titta på ärendet. Dessutom har Petr Aven varit en del i att försöka häva väst sanktioner mot Ryssland som följt av Rysslands agerande i Ukraina. När USA skulle införa ytterligare sanktioner år 2016 gav Vladimir Putin vännen rådet att skydda sig själv och banken. Det gjorde han. Petr Aven anses därmed vara med och bidra till att göra Ukraina instabilt.

Sergej Roldugin - cellisten och gudfadern

Cellisten Sergej Roldugin har beskrivits som Putins bästa vän och personliga bank. Han är även gudfar till Putins äldsta dotter som föddes 1985. Roldugin och Putin har känt varandra sedan 20-årsåldern, när Putin tjänstgjorde i KGB tillsammans med Roldugins bror. Det var även Roldugin som introducerade Putin för Lyudmila, som senare blev hans fru. Tillsammans fick de två döttrar.

Sergej Roldugin. Foto: Dmitry Feoktistov/TASS

71-årige Roldugin äger minst fem offshorebolag – brevlådeföretag – och är en del av Putinnätverkets finansieringssystem, enligt beskrivningen i EU:s sanktionslista. I Panamadokumenten, som gav en inblick i skatteparadisens dolda värld, hamnade Roldugin i rampljuset. Han kallas för ”Putins plånbok” och ska vara skyldig till att ha flyttat minst 19 miljarder kronor genom banker och brevlådeföretag. Genom Troika Laundromat, ett system som användes av den ryska eliten för att flytta pengar från Ryssland till västländer via ett 70-tal brevlådeföretag har Sergej Roldugin flyttat miljarder dollar.

Igor Setjin – Putins närmaste rådgivare

Igor Setjin beskrivs i EU:s sanktionslista som nära vän till Vladimir Putin och presidentens mest betrodde och närmaste rådgivare. Deras gemensamma historia sträcker sig tillbaka till 90-talet och borgmästarkansliet i St Petersburg, där Setjin arbetade i staben runt Vladimir Putin som var vice borgmästare då.

Igor Setjin. Foto: Alexei Nikolsky/Ryska presidentens pressavdelning/TASS

Setjin ingår enligt EU:s beskrivning i den krets av människor runt Vladimir Putin som ”belönas med pengar och höga poster i utbyte mot lojalitet och lydnad”.

Han har tidigare varit vice premiärminister men är sedan 2012 vd för det statliga ryska oljebolaget Rosneft.

Han sägs vara den mäktigaste oligarken i Ryssland. Enligt Financial Times ska han ha varit drivande i att få den tidigare ekonomiministern Aleksej Uljukajev åtalad och senare dömd till fängelse för mutbrott. Efteråt har det har antytts att det snarare skulle ha handlat om att Setjin ville ha Uljukajev ur vägen, eller hämnas för att ekonomiministern tidigare opponerat sig mot Rosnefts övertagande av ett annat oljebolag.

Nikolaj Tokarev. Foto: Sergei Karpukhin/TASS

Nikolaj Tokarev – vd för statligt olje- och gasbolag

Den 71-årige oligarken Nikolaj Tokarev har varit vän med presidenten länge. Tokarev och Putin tjänstgjorde tillsammans i KGB på 1980-talet. I samband med att Vladimir Putin blev president år 2000 tog Tokarev kontroll över statligt kontrollerade tillgångar.

Han är vd för olje- och gasbolaget Transneft, ett olje- och gasbolag som kontrolleras av regeringen. Via bolagets oljeledningar flyter stora mängder rysk olja. Nikolaj Tokarev anses dra nytta av kontakter till ryska myndigheter och anses vidare ge stöd, materiellt och ekonomiskt till ryska beslutsfattare.