Snoop Dogg investerar i Klarna och blir samtidigt finansteknikbolagets ansikte utåt för en kommande kampanj, enligt Forbes.

– Jag har stöttat dem, gett råd och nu ska jag investera. Jag planerar att fortsätta utöka min portfölj, diggar du? säger rapparen till affärstidningen.

Snoop Dogg, känd för låtar som ”Drop it like it's hot”, ”Smoke weed everyday” och ”Still Dre” har tidigare investerat i bland annat den Kalifornienbaserade marijuanaleverantören Eaze och den sociala nyhetssajten Reddit.

Klarna grundades 2005 och värderades förra året till 2,5 miljarder dollar. Företaget erbjuder betaltjänster till omkring 100.000 företag i Europa och USA. Storleken på investeringen är hemlig.

Enligt Sebastian Siemiatkowski, vd och en av de tre grundarna, var det Snoop Doggs ”smooth” (avslappnade) attityd som passade företagets inriktning.

– Vi funderade över vem som var den mest avslappnade personen i världen, det var då Snoop Dogg kom upp som idé. När vi började prata med honom ville han lära sig mer om teknikbranschen, finansteknik och alla dessa saker, så vi kom bra överens, säger Sebastian Siemiatkowski.

