Rapport: Kvinnor motas fortfarande bort från maktpositioner

Sveriges jämställdhet är världsberömd, och svenska chefer framhåller gärna hur bra de är på jämställdhet och mångfald. Men faktum är att näringslivet halkar efter i världsklassligan. Och problemet sitter i toppen, enligt flera rapporter.

Svenska Allbrightstiftelsen tar upp den svenska stagnationen i majrapporten ”Trångsynt i toppen”.

I dag är företag i Bulgarien, Kroatien och Slovakien långt mer jämställda än de svenska, enligt rapporten. Andelen kvinnliga vd:ar i de östeuropeiska ländernas största börsbolag har ökat till 20 procent, var femte vd, medan de svenska bolagens dalat till 7,8 procent i stiftelsens EU-jämförelse.

”Det placerar Sverige på en högst medioker plats, 13 av 27.”

Även internationella Boston Consulting Group uppmärksammar det svenska dödläget.

På 15 år, från 2006 till 2021, har landets största börsbolag klättrat ett enda pinnhål, från 36:e till 35:e plats i managementbolagets globala rangordning.

För att locka de bästa talangerna till företaget måste ägare, styrelse och företagsledning jobba med både sina egna och bolagets värderingar, menar Maud Olofsson. Foto: Beatrice Lundborg

”De nordiska länderna har fortfarande inte tagit in mångfald som en livsnödvändig del i affärsplanen. Bristen på mångfald i svenska företagsledningar är slående”, skriver bolaget i rapporten ”Diversity and Inclusion Isn’t Just a Fix” 2021, och efterlyser mindre snack och mer verkstad.

Utvecklingen går förvisso långsamt framåt, men en dörr tycks förbli stängd:

”På den yttersta maktpositionen, vd-posten, motas kvinnor och personer med utländsk bakgrund ogenerat bort. Nio av tio börs-vd:ar är män med svensk bakgrund”, skriver Allbrightstiftelsen och menar att attityden fortplantar sig ned i organisationen.

– Skrämmande, säger Maud Olofsson.

– Jag har slagits för jämställdhet i hela mitt liv, över 50 år. Jämställdhet diskuteras ofta bara utifrån en rättviseaspekt. Gå på pengarna i stället! Jämställdhet och mångfald drivs lättare och starkare om företagen vet att det handlar om pengar. Money talks. Tro mig.

Jämställdhet och mångfald drivs lättare och starkare om företagen vet att det handlar om pengar. Money talks. Tro mig

Jämställdhetsmyndigheten delar in i jämställdhetsarbete i två huvudgrupper.

Kvantitativt, det vill säga mätbara aspekter som antalet kvinnliga mellanchefer eller styrelseledamöter, samt kvalitativt, det vill säga olika positioners ekonomiska och sociala status, och vilka underliggande strukturer, normer och beteenden som styr resultaten.

Enligt Maud Olofsson är marknaden den starkaste drivkraften till förändringar.

– För att få den bästa kompetensen måste man jobba med sina egna och bolagets värderingar och lyfta in dem i affärsstrategin. I dag är det talanger och vi konsumenter som kräver jämställdhet, hållbarhet och socialt ansvar. Återigen: money talks.

Företag som inte lever upp till sina påståenden ratas. Två börs-vd:ar och en industriell familjeföretagare håller med.

Jonas, Tomas och Anders är alla vita, medelålders och ytterst resultatorienterade män med ett gemensamt mål: Att öka mångfalden och jämställdheten i det egna bolaget.

– I många år räckte det som chef att prestera. I dag är det viktiga inte vad, utan också hur, säger Jonas Gustavsson, vd och koncernchef för teknikkonsultbolaget Afry (tidigare ÅF) med 17 000 anställda och en årsomsättning på 20 miljarder kronor i 40 länder.

– Näringslivet har en övertro på utbildning och erfarenhet rätt in i mallen. Då blir rekryteringsbasen därefter: begränsad, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för byggjätten NCC med 13 000 anställda och en omsättning på runt 53 miljarder kronor.

– Utveckla rekryteringsprocesser som inte bara bekräftar den egna världsbilden, och följ dem disciplinerat. Intervjua många sökanden, minst tio personer, och intervjua i par, ta med dig någon som inte är en kopia av dig, råder Tomas Carlsson, vd och koncernchef för börsnoterade byggföretaget NCC.

Rotatilt i Vindeln är Västerbottens största privata arbetsgivare med 300 anställda, varav 20 procent är kvinnor. Företaget gör maskinfästen och styrsystem till grävmaskiner i hela världen, omsätter nära 800 miljoner kronor och har vunnit flera priser för sitt värdegrundsarbete.

– Vi vill dubbla andelen kvinnor. Under tiden lyfter vi fram tjejer som arbetsledare. Alla är inte tekniskt skolade, men flera av dem är fantastiskt listiga i att motivera och få med sig andra. Den förmågan är guld värd, säger familjeföretagaren Anders Jonsson.

Anders Jonsson, vd och familjeföretagare för industriföretaget Rototilt Group i Vindeln, Västerbotten Foto: Rototilt Group

Först när mångfald blir en del i den högsta ledningens strategi prioriteras de av organisationen, enligt Boston Consulting Group.

Ökad självinsikt är ofta första steget till förändring.

Anders Jonssons insiktsresa tog fart när dottern googlade den engelska vd-titeln CEO i samband med sin universitetsexamen.

– Bilderna visade den ena mannen efter den andra. Den första kvinna som dök upp var en Barbie-docka, berättar han.

Den första kvinna som dök upp var en Barbie-docka. För mig var det en så skrämmande aha-upplevelse att vi skrev in mångfald och jämställdhet i våra ägardirektiv

– För mig var det en så skrämmande aha-upplevelse att vi skrev in mångfald och jämställdhet i våra ägardirektiv.

Företag står och faller med medarbetarnas kompetens och gruppdynamik.

– Vill man som jag ha den som är bäst på att lösa uppgifter framåt behöver man ta in olika perspektiv och inte bara nöja sig med att få den egna världsbilden bekräftad och rekrytera en kopia av sig själv. Eller låta sig påverkas av åsikter som att vissa roller är manliga eller kvinnliga, säger NCC-chefen.

– Till exempel att en affärsområdeschef som håller på med sten och asfalt och omsätter många miljarder ska vara en karl.

Vill man som jag ha den som är bäst på att lösa uppgifter framåt behöver man ta in olika perspektiv och inte bara nöja sig med att få den egna världsbilden bekräftad och rekrytera en kopia av sig själv

Under flyktingvågen 2015 tog Afry in två personer på heltid enbart för att rekrytera och coacha medarbetare bland Sveriges 160 000 flyktingar från Syrien, Irak och Afghanistan.

– Vi anställde nästan 570 utlandsfödda ingenjörer, säger Jonas Gustavsson.

Resultatet gav mersmak. I dag matchas Afrys lediga tjänster med flyende ingenjörer från Ukraina.

Begreppet ”inkluderande arbetsplats” har blivit senaste tidens mantra i chefsleden. Men mångfalden blir inte trovärdig om dörren förblir stängd för vissa, betonar Jonas Gustavsson:

– Att bjuda alla till festen är att bejaka mångfald. Att se till att alla också får dansa är att vara inkluderande. Det är ingen idé att ha mångfald om vissa aldrig blir uppbjudna, utan förväntas vara nöjda med att titta på medan alla andra dansar.

Att bjuda alla till festen är att bejaka mångfald. Att se till att alla också får dansa är att vara inkluderande. Det är ingen idé att ha mångfald om vissa aldrig blir uppbjudna, utan förväntas vara nöjda med att titta på medan alla andra dansar

Varför går utvecklingen så långsamt?

– Jag är en djupt otålig människa, men tror att det handlar om tidsperspektiv, att förändringar tar tid. NCC är i dag något helt annat än när jag började för 30 år sedan, svarar Tomas Carlsson.

De tre koncerncheferna är övertygade om att mångfald lönar sig, men ingen kan klä de ekonomiska resultaten i siffror:

– Ibland går det inte att klä enskilda framgångsfaktorer i siffror. Kompetensförsörjningen är avgörande för vår lönsamhet, och för mig är helheten det viktiga. Från att visa tonårstjejer på högstadiet hur jädra kul det är med teknik, så att vi får en bredare rekryteringsbas, till att alla medarbetare får samma möjligheter och värdering, oavsett kön, ålder och ursprung, säger Afrys Jonas Gustavsson.

– Sambandet är belagt i forskning och annat, och jag tänker leva i den bilden tills någon bevisar motsatsen, säger NCC:s Tomas Carlsson.

Normer styr statistiken Jämställdhet definieras som att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Jämställdhetsarbete delas in i två grupper: kvantitativt respektive kvalitativt. Det kvantitativa arbetet utgår från det mätbara, till exempel andelen kvinnliga chefer eller antalet kvinnor i en bolagsstyrelse. Jämn könsfördelning anses råda då andelen kvinnor är 40/60 procent eller jämnare. I kvalitativt jämställdhetsarbete uppmärksammas i stället vilka värderingar som ligger bakom uppmätta siffror. Det kan handla om attityder, normer, värderingar, ideal och andra strukturella faktorer som påverkar mäns och kvinnors möjligheter att påverka, och som inte nödvändigtvis förändras med en numerärt jämn könsfördelning. Källa: Jämställdhetsmyndigheten Visa mer

Trångt i toppen Allbright är en ideell stiftelse som grundades av finansmannen Sven Hagströmer 2011 för meritokrati i näringslivet genom jämställdhet och mångfald på ledande positioner. Styrelse: Michaëla Berglund (ordförande), Sven Hagströmer, Claes Hemberg, Rebecca Lucander, Peter Rothschild, Amanda Lundeteg och Lili Assefa. Stiftelsen publicerar varje år två rapporter, en som kartlägger representationen i näringslivets toppskikt och en som fördjupar ett specifikt område. Rapporten ”Trångt i toppen” gavs ut maj 2022. Källa: Stiftelsen Allbright Visa mer