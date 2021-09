Rapport: Så påverkar svenska banker avskogningen av Amazonas

Genom att ekonomiskt stötta företag som skövlar regnskog bidrar bankerna till ökade klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, kränkningar av mänskliga rättigheter, risker för folkhälsan samt djurlidande. Det framgår i en kartläggning av de svenska bankernas kopplingar till regnskogen som gjorts av Fair Finance Guide Sverige och dess partnerorganisationer Naturskyddsföreningen och World Animal Protection.

– Bankerna har ett stort ansvar, säger Karin Lexén på Naturskyddsföreningen.

Rapporten, som släpptes i dag, visar att sju av Sveriges största banker har betydande ekonomiska intressen i företag som producerar, distribuerar och säljer soja och nötkött – de främsta drivkrafterna bakom avskogningen i de brasilianska regionerna Amazonas och Cerradon.

– Vi har sett reportagen om stora skogsbränder. Bakom det ligger en stor efterfrågan på kött och soja. Att bankerna investerar i de här företagen, utan att ställa tillräckliga krav, möjliggör en fortsättning av skövlingen.

Rapporten visar att i början av 2021 hade dessa banker 9,2 miljarder kronor investerade i högriskföretag. Dessutom har tre av bankerna under de senaste fem åren beviljat totalt 2,3 miljarder i lån och finansiering till några av företagen. Bland högriskföretagen finns det brasilianska köttföretaget JBS, amerikanska sojaföretaget Cargill samt de franska matbutikskedjorna Carrefour och Casino som säljer kött från området. Nu vill man att bankerna sätter mer krav på de företag man investerar och finansierar i.

– I mer än hälften av de undersökta fallen pågick ingen dialog mellan banken och företaget och där det pågick var det ingen som ställde tidsbundna krav.

Fair Finance Guide Sverige, Naturskyddsföreningen och World Animal Protection Sverige uppmanar nu bankerna att ha tydliga policyer på plats och vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att bidra till avskogningen och relaterade problem.

– Banker och andra investerare är en viktig kraft som kan driva utvecklingen åt rätt eller fel håll. Ska de fortsätta investera krävs att företagen visar upp handlingsplaner.

Så mycket investerar och finansierar bankerna i avskogningen av Amazonas och Cerradon

Totalt innehav av aktier och obligationer under första kvartalet 2021 samt total finansiering via lån och garantier under de senaste fem åren, 2016-2020. (Miljoner kronor)

Källa: Forest on fire, framtagen av Fair Finance Guide Sverige, Naturskyddsföreningen och World Animal Protection Sverige