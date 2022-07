Ras för SAS på Stockholmsbörsen

I Stockholm går börsen i övrigt svagt uppåt.

Bland de stora bolag som stiger finns SBB, plus 2,4 procent, Sinch, plus 1,8 procent och ABB, plus 1,5 procent.

Bland de storbolag som backar finns förutom SAS Boliden, minus 0,8 procent, Astra Zeneca, minus 0,2 procent och Telia, minus 0,1 procent.

I Europa är det blandat, Frankfurt öppnar svagt nedåt, men både Paris och London rör sig svagt uppåt.

I Asien var det mestadels små rörelser uppåt. I USA, där börserna var stängda på måndagen under självständighetsdagen, anas också en uppgång under tisdagen.