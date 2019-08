Ras på Wall Street – samtliga branschindex slutade på minus

Den kinesiska yuanen sjönk till en ny bottennivå gentemot dollarn sedan USA:s president Donald Trump trappat upp handelskriget länderna emellan med hot om nya tullar på kinesiska varor.

Att Kina tillät valutafallet var enligt Trump en ”allvarlig överträdelse” – och marknaden reagerade med att flytta tillgångar till säkra investeringar som statsobligationer och guld.

Konflikten fördjupades när det kinesiska handelsdepartementet meddelade att landets företag har slutat köpa amerikanska jordbruksprodukter. Dessutom överväger kineserna att införa importtullar på sådana produkter.

Sämst på New York-börsen gick it-sektorn med ett indexfall på 4,1 procent. Exempelvis tappade Apples aktie över 5 procent.

Dow Jones industriindex sjönk 2,9 procent, det breda S&P 500-indexet föll 3,0 procent och Nasdaqs tekniktunga kompositindex rasade 3,5 procent.

Stora spelutvecklare föll på börsen i New York. Detta sedan USA:s president Donald Trump höll ett tal på måndagen där han framhöll att våldsamma dataspel påverkar ungdomars beteende, skriver Dagens industri.

Det var efter helgens två masskjutningar i USA som presidenten sade att glorifieringen av våld måste stoppas och att detta ”inkluderar de hemska och grymma dataspel som nu hör till vardagen”.

Spelföretagen Electronic Arts föll med 4,6 procent och Take Two Interactive med 5,2 procent, medan Zynga tappade 5,3 procent. Activision Blizzard, som bland annat står bakom Call of Duty, hade backat med 6,0 procent vid börsens stängning.

