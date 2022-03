Råvaror kan bli nya brickor i Putins stormaktspel

Som en av världens största producenter av efterfrågade metaller och mineraler sitter Rysslands president Vladimir Putin på fler triumfkort än energi och spannmål.

Flera av metallerna anses kritiska för Europas klimatomställning, men är hittills okända för svenskar.

Det ekonomiska fokuset ligger närmast på hur de skenande priserna på energi och andra råvaror fortplantar sig till hushållen.

– Om, när och hur kriget i Ukraina än slutar skapar det djupa sår mellan Ryssland och resten av världen. De såren lär ta mycket lång tid att läka, säger Maria Sunér, vd för Svemin, branschorganisationen för Sveriges gruvor, mineral- och metallproducenter.

Kriget i Ukraina skapar djupa sår mellan Ryssland och västvärlden, och riskerar höga råvarupriser under lång tid framöver, enligt Maria Sunér, vd för branschorganisationen Svemin för Sveriges gruvor, mineral- och metallproducenter. Foto: Svemin

– Putin har de naturtillgångar som Ryssland har, vilket talar för att vi bör räkna med osäkerhet för många olika slags råvaror, och flera prisökningar genom hela värdekedjan ända till slutkunden: konsumenterna. Inte bara just nu utan under lång tid, kanske i flera år framöver.

Att hitta ersättningsvaror eller på andra sätt anpassa produktion och importkedjor utifrån de nya förutsättningarna, är svårt, enligt Maria Sunér:

– Jakten på ersättningsvaror lär trissa upp priset på även de varorna, i den mån de finns. Att öppna nya gruvor och skapa nya värdekedjor tar lång tid, tid som vi inte har här och nu när vi samtidigt ska elektrifiera för att klara klimatmålen.

I stället väntas producenter av till exempel stål och järnmalm lassa över merparten av de rekordhöga energi- och råvarupriser på nästa led, företag som omvandlar råvarorna till färdiga produkter. Tillverkarna väntas skicka notan vidare till återförsäljarna, som i sin tur höjer sina priser till hushållen.

Kort sagt: höjda konsumentpriser. Inte bara enstaka månader eller säsonger utan längre tid, beroende på Europas relationer till metallproducerande länder som Kina och Ryssland.

Ty i dag bärs i stort sett allt upp av metaller eller mineraler. Från uranmalm i kärnkraftverkens elproduktion till palladium i avgasrening och aluminium till elbilar, bostäder och burkläsk.

Smarta telefoner finns i mångas händer nuförtiden. Bara i en sådan används i snitt 68 olika metaller. Foto: Annika Byrde/TT

Enbart en smarttelefon innehåller i snitt 68 olika metaller. Däribland guld och titan i elektroniken, litium och kobolt i batteriet, indium och tenn i skärmen, koppar i sladdarna och magnesium i skalet, enligt forskningssajten forskning.se.

Europa konsumerar ungefär 25 procent av världens råvaror, men producerar endast 3 procent, enligt SGU, myndigheten för berg, jord och grundvatten i Sverige.

Västvärldens ekonomiska sanktioner mot Ryssland efter invasionen av Ukraina blottar vidden av Europas importberoende.

Ryska Kola Division på Kolahalvön är världens största produktionsanläggning för nickel, som används för att få fram rostfritt stål i allt från bestick och vitvaror till bilar och vindkraftverk. Den ryska gruvjätten Nornickel är även storproducent av palladium, platina och koppar, enligt Utrikespolitiska institutet.

Pandemin visade hur globaliseringens komplexa lapptäcke av insatsvaror och transportsystem lätt sätts ur spel och tar lång tid att återställa.

Bristen på halvledare i över ett år är ett exempel. Ett annat är när containerfartyget Ever Given fastnade på snedden och stoppade all godstrafik i Suezkanalen en vecka i mars 2021.

Fraktfartyget Ever Given hamnade på tvären i Suezkanalen och satte med det även den internationella godstrafiken på tvären. Foto: TT

Parallellt med pandemins efterdyningar och nya covidutbrott pågår klimatomställningen.

EU-kommissionen, som är EU-ländernas verkställande institution, betonade våren 2020 att tillgången till råvaror är avgörande för unionens mål om en grön och digital ekonomi.

”EU-ländernas beroende av fossila källor riskerar att bytas mot ett varaktigt beroende av metall- och mineralråvaror”, varnade kommissionen i sin industripolitiska strategi den 10 mars 2020.

Dagen därpå meddelade WHO att covid-19 var en pandemi. Två år senare, den 24 februari 2022, invaderade Ryssland Ukraina.

Sju av kommissionens lista över de 30 mest kritiska metallerna och mineralen för EU-ländernas välfärd och klimatomställning har Ryssland som storproducent, visar DN:s genomgång. Det gäller fosfat, germanium, palladium, platina, skandium, titan och vanadin.

EU-listan bestäms utifrån materialets industriella betydelse och pålitlig, socialt och ekonomiskt hållbar råvaruförsörjning. Listan från september 2020 har dubbelt så många ämnen som den första listan 2010.

Batterimetallen litium och strontium till magneter i elbilar, är några av tillskotten. Nya tekniker inom solceller, elnät och biobränsle väntas även öka efterfrågan på så kallade sällsynta jordartsmetaller som kobolt och rutenium.

För att klara Parisavtalets klimatmål om att hålla den globala medeltemperaturökningen under 2 grader, helst under 1,5 grader, behövs sex gånger mer metaller och mineral än i dag, enligt internationella energiorganet IEA.

Kina är den största producenten av de flesta materialen på EU:s 30-lista. Men Ryssland har uranmalm och sällsynta jordartsmetaller, däribland neodym, dysprosium och praseodym, som används till magneter i vindkraftverk och elfordon.

Ryssland står för långt fler råvaror än olja, gas och spannmål. Flera av landets metaller anses vara avgörande för Europas klimatomställning, vilket kan ge ledaren Vladimir Putin ett ekonomiskt övertag. Foto: Ryska presidentstaben/AP

Ryssland tillverkar även skogsprodukter som timmer och wellpapp till förpackningsindustrin, samt fisk. Landet står för nästan en fjärdedel av världsproduktionen av färsk och djupfryst fisk, enligt Utrikespolitiska institutets senaste siffror.

Men Rysslands främsta råvaror är olja, gas, spannmål, metaller och mineraler.

– Även om Sverige producerar mycket järnmalm behövs än så länge koks och kol för produktionen. Dessutom behövs diesel som bränsle till gruvmaskinerna och transporter, fortsätter Maria Sunér på Svemin.

Senast år 2035 ska Sveriges gruvproduktion vara helt fossilfri, enligt branschorganisationen.

– Ska vi klara omställningen är säker tillgång på el till konkurrenskraftiga priser ett absolut måste.

I princip alla metaller utvinns genom gruvdrift. De flesta metaller förekommer i låga koncentrationer, vilket gör att det går åt mycket energi för att få metallen ren.

Paradoxalt nog slukar klimatomställningen ofantliga mängder energi.

Sveriges gruvnäring använder i dag 6 terawatt (TWh) per år. Det motsvarar 6 000 miljarder watt eller drygt 4 procent av Sveriges totala årsförbrukning.

Enbart gruvnäringens elektrifiering beräknas mer än tiofaldiga branschens elförbrukning, till 65 TWh år 2045.

Det är nästan hälften av Sveriges nuvarande elförbrukning. 2021 använde Sverige 140 TWh, enligt preliminära siffror från Energimyndigheten.