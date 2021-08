Regeringen kunde ha agerat för Cementa redan 2018

Det har inte saknats möjligheter för regeringen att tidigt kliva in i rättsprocessen kring Cementas kalkbrott på Gotland. DN kan berätta att Naturvårdsverket redan i december 2018 informerade regeringen om processen för miljötillståndet, i samband med att det togs upp i första instans. I det läget har regeringen möjlighet att lyfta frågan om tillstånd till sitt bord, enligt juridiska experter som DN har talat med.

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt. Foto: Patrick Trägårdh/Aftonbladet/TT

– Regeringen kan under vissa förutsättningar besluta att pröva frågan om tillstånd när en verksamhet skickar in en ansökan. Men det ska ske omedelbart, i första instans i så fall. Regeringen kan inte ge sig in i den pågående processen nu, säger Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet.

I ett sådant läge skulle domstolen ge ett yttrande som regeringen kan fatta beslut utifrån. Även om utgången av ett sådant agerande är oklart – regeringen måste fortfarande följa lagstiftningen – är läget för regeringen definitivt mer delikat nu. När DN intervjuar näringsminister Ibrahim Baylan (S) efter onsdagens möten med näringsutskottet och byggbranschen, påpekar han gång på gång att han inte kan kommentera rättsprocessen.

– Det varken vill eller får jag, säger han.

Näringsminister Ibrahim Baylan menar dock att regeringen arbetar hårt för att hitta lösningar på cementkrisen. Bland annat har regeringen skickat ut ett lagförslag på remiss – en specialdesignad lag för att Cementa ska kunna leda bort vattnet från kalkbrottet utan att ha ett nytt tillstånd.

”Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra att en tidigare täkt hålls fri från inträngande grundvatten så att utrustning och infrastruktur inte skadas i väntan på prövningen av ett förnyat tillstånd”, står det i promemorian. Lagen föreslås enbart gälla mellan början av september 2021 och utgången av 2022.

Dessutom har en oberoende rapport av det potentiella cementstoppets konsekvenser beställts av en konsultbyrå.

– Det är viktigt nu att skaffa fakta på bordet så långt som det är möjligt, samt undersöka olika handlingsalternativ för att minimera konsekvenserna, säger Ibrahim Baylan.

Enligt uppgifter till nyhetsbyrån TT undersöker regeringen möjligheter att ge Cementa ett undantag för att möjliggöra fortsatt kalkbrytning, något som även Cementa uppgett för DN. Men Ibrahim Baylan vill inte kommentera de uppgifterna.

– Jag vill inte hålla på och spekulera i olika handlingsalternativ. Nu är det viktigt att vi får fakta på bordet.

Skulle det vara lämpligt för regeringen att göra det, anser du?

– Jag vill inte spekulera om det.

Ni hade möjlighet att lyfta Cementas ansökan till ert bord redan 2018. Varför gjorde ni inte det?

– Jag vill inte hålla på att diskutera eller kommentera ett öppet rättsfall, det varken vill eller får jag göra.

Vems fel är det att det har blivit såhär?

– Det är väldigt svårt att svara på utan att gå in i rättsfallet. För mig och regeringen handlar det om att få en klar bild av konsekvenserna och minimera dem.

Samtidigt sätter debaclet kring kalkbrytningen i Slite fingret på en annan aspekt: att Sverige är väldigt beroende av ett enda kalkbrott.

Hur kan det komma sig?

– Det är en mycket mycket bra fråga, det sätter fingret på sårbarhet som finns. Utöver kortsiktiga konsekvenser måste vi undersöka de långsiktiga konsekvenserna också.

Läs också: Regeringen krävs på snabb plan mot cementkris

Läs också: Carl Johan von Seth: Därför kan Sverige få slut på världens vanligaste material

Läs också: Detta har hänt i striden om Cementa