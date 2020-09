Regeringen höjer underhållsstödet

– Coronaåterhämntningen ger oss möjligheten att bygga tillbaka bättre, sa Isabella Lövin under presskonferensen.

Det handlar bland annat om att 300 miljoner kronor under 2021 kommer att användas för att förbättra arbetsmiljön inom vård- och omsorgen. Denna så kallade återhämtningsbonus ska ta sig formen av ett projektstöd som kommer att gå att söka. 105 miljoner kronor avsatts för vård och 195 miljoner för omsorg.

Man ska också skjuta till medel som ska gå till socioekonomiskt utsatta områden. Totalt rör det sig om en förstärkning av statsbidrag i formen av 250 miljoner kronor under perioden 2021–2023.

Underhållstödet för ensamstående föräldrar ska dessutom höjas med 150 kronor per barn och månad för barn som är 15 år och äldre och 100 kronor för barn som är under 15 år. Detta ska träda i kraft i juni 2021. Bostadsbidraget kommer dessutom att få extra medel som kommer att uppgå till 531 kronor, för att kompensera för de extra höga kostnaderna bostadsbidragit inneburit under 2020.