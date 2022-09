Regeringen sätter press på myndigheterna att spara el

Det som kallas det ryska energikriget har fått Europas länder att släcka neonskyltar och gatubelysning, stänga simbassänger och uppmana folk att byta hög temperatur inne mot en fleece-tröja.

När spanska regeringen utfärdar tvingande dekret litar den svenska på den goda viljan hos kommuner, individer och företag den svenska företag, individer och kommuner att hjälpas åt. Budskapet säljs in så här: sänk din egen energinota och hjälp på så vis till att pressa elpriserna.

På torsdagen ger regeringen ett formellt uppdrag till 198 kommuner att uppge hur mycket el köpt senaste månaden och redovisa sparplaner inför en vinter där det spås rekordhöga priser.

– Det finns en stor potential här, men jag kan inte ge någon siffra. Tanken är att detta ska ge snar effekt och det finns mycket enkla saker att göra - energisnålare lampor, att styra ventilationen och värme etc, säger energi- och digitaliseringiminister Khashayar Farmanbar (S) till DN.

Det känns som en uppmaning mer än ett krav?

– Nej, detta är ett skarpt uppdrag. Länsstyrelsen i Sörmland får uppdraget att samla in förbrukningssiffror varje månad hädanefter. Om det inte händer under två tre månader kan ju regeringen agera.

Hur då?

– Genom att till exempel be Energimyndigheten ta fram krav för enskilda myndigheter. Man ska ju komma ihåg att detta är något som kan spara pengar åt myndigheterna, samtidigt som det hjälper hela elsystemet.

1 min 30 sek. Dagens Nyheters Carl Johan von Seth reder ut varför elpriserna är så höga.

Ni vill inte tvinga oss konsumenter heller?

– Det hoppas jag att vi slipper. Svenskarna är ansvarstagande - det visade sig under pandemin. Den elpriskompensation vi gav i vintras har inte lett till att folk fortsätter som förut. det är kö hos företag som sysslar med effektivisering. Det finns en drivkraft hos folk och de förstår att de själva sitter på ett vapen mot Putin, säger Farmanbar.

De 187 myndigheter som omfattas av förordningen om miljöledning lämnar varje år in en rapport till Naturvårdsverket om bland annat sina klimatutsläpp och sin energiförbrukning.

Den från i fjol visar att myndigheterna använde 2,6 terawattimmar energi. Det motsvarar en tredjedel av årsproduktionen i Forsmark 1 eller förbrukningen i 100 000 eluppvärmda normalvillor. Mer än tredjedel går att till värma myndighetslokalerna.

Enligt rapporten har en femtedel av myndigheterna inte uppdaterat sina miljöutredningar som krävs i förordningen - bara 43 av dem är miljöcertifierade.

DN har granskat statistiken och jämfört hur mycket kilowattimmar per kvadratmeter olika myndigheter göra av med på el, yla och värme. Det varierar väldigt mellan myndigheterna - det finns de över 300 KWh per kvadratmeter. I andra änden av listan ligger bland andra Energimyndigheten med 85 KWh per kvadratmeter:

”Vi ligger redan bra till och tillhör de 5 procent bästa kontoren som har energideklaretats i Sverige. Under hösten ska vi undersöka vad vi kan göra för att bli ännu bättre”, skriver presschef Ola Westberg i ett mejl till DN.

