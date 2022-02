Regeringens vindkraftsplaner till havs ska ge 120 terawattimmar

Fakta. Watt och wattimmar

● Effekt är en så kallat fysikalisk storhet som mäts i enheten watt som i sin tur är mängden energi per tidsenhet. Definitionen av 1 watt är 1 joule per sekund och som exempel kan nämnas att en vuxen människa avger ungefär 75 watt värme.

● I frågor om strömförsörjning anges överförd energi under en given tid vanligtvis i wattimmar, det vill säga hur mycket energi som alstrats eller förbrukats under tiden. En 75-wattslampa som lyser i 8 timmar har alltså förbrukat 600 wattimmar och att mikra en pizzaslice i 2 minuter på 750 watt är lika med 25 wattimmar.

● Eftersom den totala elproduktionen och -förbrukningen omfattar betydligt större mängder brukar mängderna anges med prefixen kilo-, mega-, giga- och tera- för ettusen, en miljon, en miljard respektive en biljon.