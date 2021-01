Rekordförsäljning för Apple

Prognosen bland analytiker var ett omsättningslyft till cirka 103 miljarder dollar under första kvartalet i Apples brutna räkenskapsår. Lyftet blev i stället ännu större – 21 procent – till 111 miljarder dollar. Det kan jämföras med 92 miljarder under motsvarande period ett år tidigare.

Även vinstprognoserna var för låga. Vinsten per aktie steg till 1:68 dollar, mot 1:25 dollar per aktie ett år tidigare. Analytikerna hade trott på ett snittvinst på omkring 1:41 dollar per aktie.

Apples vd Tim Cook säger att bolaget slog rekord i antalet personer i Kina som valde att investera i en nyare Iphone-modell. Det senaste flaggskeppet Iphone 12 anses ha varit en satsning som föll väl ut i rätt tid. Försäljningen i Kina ökade med 57 procent.

Generellt sålde Apple mobiltelefoner för 66 miljarder dollar, jämfört med det tidigare rekordet på 62 miljarder dollar under första kvartalet det brutna räkenskapsåret 2018.

”Vi är tacksamma för det entusiastiska kundmottagandet”, säger Tim Cook i ett uttalande.

Apple – med sitt ekosystem av appar, musik och underhållning runt Iphone-mobiler, datorer och paddor – redovisade också en ökad försäljning av surfplattor samt en försäljning av Mac-datorer som gick i linje med analytikernas prognoser.

Försäljningen tros ha drivits upp av pandemin, med mer hemarbete och hemmasittande som följd.

Apple har också nyligen flaggat för en satsning på en egen elbil. Den satsningen har siktet inställt på lansering 2024 och Apple antas ha muskler att få fram en till stora delar självkörande och datoriserad bil, som kan utmana elbilsspecialisten Tesla och andra mer traditionella biltillverkare.

Under det gångna året, präglat av en global coronakris, tillhörde Apple en av de allra tyngsta vinnarna på Wall Street. Och framöver väntas mer draghjälp, med satsningar på 5G-nät på många håll runt om i världen.

Apples aktie lyfte med 81 procent i fjol. Aktien har fortsatt placera sig bland vinnarna i år, med ett kurslyft på ytterligare 8 procent sedan årsskiftet.

Börsvärdet är därmed på omkring 2 400 miljarder dollar (drygt 19 900 miljarder kronor) – i runda slängar fyra gånger så mycket som Sveriges samlade bruttonationalprodukt 2019.