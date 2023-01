Rekordlång säljtid för villor i Stockholm: ”Väldigt snabb scenförändring”

För knappt ett år sedan tog Birgitta Rosenberg, mäklare på Länsförsäkringar fastighetsförmedling, DN på en rundtur i en trettiomiljonersvilla som var till salu i Täby.

– Marknaden för dyra hus är verkligen het, det budas friskt, berättade hon då.

Spola fram bandet elva månader. Ryssland har invaderat Ukraina, nästan allt har blivit dyrare, riksbanken har höjt styrräntan från 0 till 2,5 procent och elräkningarna, som i synnerhet påverkar villaägare, har blivit saftigare än någonsin.

När vi slår oss ner på mäklarkontoret en grådaskig januariförmiddag för ett återbesök är det bara att konstatera: verkligheten ser helt annorlunda ut i dag.

– För ett år sedan var det vanligt att kunder ringde direkt när vi lade ut annonser och ville köpa innan visning. Man nästan kastade pengar efter säljarna. Nu väntar man i stället till visning och tar längre tid på sig att genomföra affären, säger Birgitta Rosenberg.

Birgitta Rosenberg visar en 30-miljonerskåk i Täby i februari 2022: ”Det är ett konstant utbudsunderskott, det är många fler som söker än objekt som ligger ute till försäljning. 30 miljoner är lite högt, men i prisklassen 18–20 miljoner är det många som letar” berättade hon för DN. Foto: Robin Bäckman

Under 2022 har villapriserna i Täby backat med nästan 15 procent, enligt Svensk mäklarstatistik.

– Vi hade en absolut pristopp under februari-mars i fjol. Den hade byggts upp under pandemin där folk ville bo större samtidigt som räntorna var låga. Det var en jättehausse som sedan kom av sig, säger Birgitta Rosenberg.

Affärerna fortsatte ändå att rulla på i bra takt under slutet av våren. Efter den säsongsmässiga avmattningen under sommaren blev det mer eller mindre en tvärnit under hösten.

– Det blev en väldigt snabb scenförändring. Det var färre som kom på visningarna och många avvaktande med att lägga bud, säger hon.

Har du märkt av att säljare börjar bli stressade av boendekostnaderna?

– Ja, framför allt om man har köpt först och sitter med dubbla boendekostnader och dyra lån. Men jag har inte kommit hem till folk som säger att de inte har råd att bo kvar. Lågkonjunktur och växande arbetslöshet har vi inte riktigt sett än.

Mönstret är inte unikt för Täby. Statistik från bostadssajten Hemnet visar att mediantiden för hur länge villor låg ute till försäljning innan de såldes ökade i Stockholms län under andra halvan av 2022, för att nå en topp på 43 dagar i december. Det är den högsta siffran som uppmätts under en enskild månad sedan mätningen startade 2014.

– Det har gått från att vara säljarens marknad till köparens marknad. Det innebär en annan dynamik, säger Staffan Tell, kommunikationschef på Hemnet.

Säljtiden för villor ökar i Stockholms län Antal dagar från publicering på Hemnet tills den markerats som såld. Källa: Hemnet

Statistiken visar inte mörkertalet av hus som förblivit osålda. Eller den senaste trenden att lägga ut bostäder som ”kommande” i stället för att publicera regelrätta säljannonser med ett pris som sedan kanske måste sänkas. Antalet bostäder som publicerats som kommande har dubblerats på Hemnet mellan 2020 och 2022, från 10,7 till 20,5 procent av samtliga annonser.

– Det paradoxala är att när marknaden vänder så kan säljtiden öka initialt, eftersom statistiken bygger på det som faktiskt har sålts. Det kan vara bostäder som legat ute länge som då börjar säljas, säger Staffan Tell.

Och visst anas en viss optimism, även om det är för tidigt att utropa ett definitivt trendbrott i prisutvecklingen. Både SEB:s senaste boprisindikator och Hemnets köparbarometer visar att färre nu tror på sjunkande priser framöver. 2023 har inletts med börsuppgång och sjunkande inflation i USA och flera europeiska länder, dock inte i Sverige.

– Det finns en uppdämd efterfrågan, vilket man kan glömma bort. Alla affärer som inte blivit av innebär att det finns många som inte har kunnat flytta dit de velat, säger Johan Nordenfelt, informationschef på mäklarkedjan Erik Olsson.

Den avgörande frågan för bostadsmarknadens utveckling är räntan. De flesta bedömare spår att Riksbanken kommer att höja styrräntan med ytterligare 0,5 procentenheter i februari. Vad som händer därefter är mer osäkert.

”Köparna är snabba på att ta till sig nedgångar medan säljarna har en längre mental resa. De kanske tittar på vad grannen fick för ett halvår sedan och tänker att de vill ha samma, om inte mer”, säger mäklaren Birgitta Rosenberg. Foto: Roger Turesson

– Det är svårt att pricka in botten. Det man vet är att priserna har gått ner ungefär 20 procent sedan toppen. Så man kan ändå säga att det är lite köpläge nu, även om vi inte har någon kristallkula, säger Birgitta Rosenberg.

Efter drygt 18 år i mäklaryrket har hon varit med om både upp- och nedgångar.

– Pandemiåren sticker verkligen ut som extrema. Då var man mer av en ordermottagare som tog emot bud och sydde ihop affären, om man ska vara lite raljant. Nu är det längre säljprocesser som kräver mer hantverk av oss mäklare.

Fakta. Prisutvecklingen på villor, 12 månader Storstockholm: -12% (medelpris i december: 6,3 mkr) Storgöteborg: -13% (medelpris 5,1 mkr) Stormalmö: -13% (medelpris: 4 mkr) Riket: -10% (medelpris: 3,3 mkr) Källa: Svensk mäklarstatistik Visa mer

