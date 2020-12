Rekordmånga anmälningar av mäklare under hösten

En mäklare i Göteborgstrakten varnades i år för att ha sålt en gammal cykelverkstad utan tillstånd – som om det var ett vanligt hus.

När köparen kontaktade kommunen för att få fastighetsritningar på huset fick hen veta att hela huset var ett svartbygge.

”Handläggaren uppgav även att om huset brinner ner får det inte byggas upp igen”, står det i anmälan från köparen.

Och anmälaren i Göteborg är långt ifrån ensam om att uttrycka sitt missnöje. Hösten 2020 har bjudit på ovanligt många anmälningar till FMI. Under oktober kom det in 199 anmälningar och november var inte långt efter med 184 stycken. Det kan jämföras med 72 respektive 49 anmälningar under samma månader i fjol. Faktum är att det aldrig har kommit in så många anmälningar på två månader sedan 1995, då myndigheten FMI bildades.

Att anmälningarna ökat så drastiskt kan kopplas till coronapandemin och den osäkra marknad den har skapat. Pandemin har gjort mäklare osäkra på hur prisutvecklingen skulle komma att bli på bostadsrätter, villor och fritidshus, menar Anders Astonsson, kommunikationsansvarig på FMI.

– Det vanligaste orsaken för anmälan är lockpriset, och det såg vi redan i början av året. Mäklare hade svårt att sätta rätt pris. Men så fortsatte priserna att gå upp trots att kanske inte många trodde det. Så då reagerade spekulanterna på det, säger han.

Med lockpris menas att mäklaren använder en felaktig prissättning för att öka intresset för en bostad. Mäklaren sätter medvetet ett pris som är lägre än bostadens värde eller det pris som säljaren är beredd att sälja för – något som inte är tillåtet i Sverige.

Av de 199 anmälningar som kom in under oktober i år handlade 125 om just lockpriser. En anledning till det ökade antalet kan ha att göra med en mer medveten konsumentkrets, tror Anders Astonsson.

– Fler och fler konsumenter blir medvetna om lockpriser. Och ser man att budgivningen drar iväg så blir man irriterad och skickar iväg en anmälan, säger han.

Endast ett fåtal anmälningar leder dock till en påföljd för den anmälde mäklaren. I oktober fick totalt sju mäklare en varning och två mäklare en erinran av FMI:s disciplinnämnd för att ha brustit i sin mäklarutövning tidigare under året.

– Det är så klart bra att vi får in väl underbyggda anmälningar. Då ökar våra möjligheter att utreda om en mäklare har gjort rätt eller fel. I de fall en mäklare får en påföljd så lär hen sig oftast av sina misstag. Men i de fall mäklaren fortsätter att göra fel kan hen i slutändan bli av med sin registrering, säger Anders Astonsson.

Läs också: Var i landet har du råd att bo?

Här hittar du fler texter om bostadsmarknaden