Enligt en analys av flygbolaget Air charter service, ACS, som bland annat specialiserar sig på privatflyg slår antalet privatplan förra årets rekord då över 1.300 plan flög in till det ekonomiska toppmötet World Economic Forum i Davos.

Förra årets rekord slås samtidigt som klimatfrågat tar ovanligt stor plats på toppmötet, med talare som David Attenborough som under tisdagen uppmanade världens ledande politiker och företagsledare att ta akuta åtgärder för klimatet.

– Vad vi gör nu och under de närmsta åren kommer ha avgörande effekter under tusentals år framöver, sade han bland annat under mötet.

Innan mötet släpptes World Economic Forums egen klimatrapport som uppmärksammade en misslyckad minskning av den globala uppvärmningen som ett av de största hoten mot världsekonomin.

ASC har mätt privatflygens närvaro sedan 2013 och säger att det inte bara är antalet som växer, utan även storleken på planen.

– Det verkar vara en utveckling mot större flygplan, framför allt dyra och tunga jetplan, säger Andy Christie, chef med ansvar för privatjet på ASC, till The Guardian.

Trenden mot större plan beror enligt Andy Christie delvis på de långa avstånd deltagarna färdas på sin väg mot Davos.

– Men möjligtvis även på att rivaliserande företagsledare inte vill bräckas av varandra, säger han.