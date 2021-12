Rekryterarnas bästa tips till äldre arbetssökande

Kristin Olofsson, rekryteringsspecialist på Randstad som är världens största bemannings- och rekryteringsbolag och grundades på 1960-talet i Holland.

Vilka önskemål får du om mångfald?

– En del företag nämner kön eller etnicitet – men inte majoriteten. Det är snarare så att vi föreslår det och pekar på att studier visar att företag med mångfald i personalstyrkan är mer framgångsrika.

– En del kan säga att 'mångfald är bra, men inte på bekostnad av kompetensen'. Men det är ju precis tvärt om, med en alltför homogen grupp missar man kompetens.

Hur märker du av åldersdiskriminering i rekrytering?

– När jag ringer äldre kandidater är det inte ovanligt att de blir förvånade och säger att 'åh, du ringde, jag är så van att få nej'.

– Många företag blir oroliga när vi presenterar en äldre kandidat. De kan säga att de vill satsa långsiktigt. Men chansen är större att en 60-åring stannar fem år än att en 25-åring gör det.

Är det vanligt med fördomar om äldre?

– Ja det är ganska vanligt, ålder är det många har svårast att släppa sina uppfattningar om. Uttryck som att 'passa in i gruppen' eller 'vara pigg på utveckling' kan användas. Då är det min uppgift att peka på att det handlar om en individ. Vi använder tester där ålder, etnicitet och kön inte framgår – vilket är bra för att komma undan fördomar.

Har du sett någon skillnad över tid?

– Jag tycker att jag ser tecken på att man tittar mer på kompetens och mindre på förpackning.

Vilka tips vill du ge äldre arbetssökande?

– Det räcker att skriva vad man gjort de senaste 20 åren i sitt CV och börja med att beskriva det senaste jobbet och sedan bakåt. Skriv inte ut ålder, det är irrelevant.

– Det är också viktigt att våga tro på sin erfarenhet, vi unga kan inte slå på fingrarna där. Tryck på den i det personliga brevet eller i en inledning till i CV:t.

Liv Gorosch, vd på WES. Foto: Jan Landfeldt

Liv Gorosch, vd på WES som rekryterar ledare och styrelseledamöter med fokus på inkludering. Av 800 ledare som bolaget rekryterat är 80 procent kvinnor och 40 procent har utländsk bakgrund.

Vilka önskemål får du om mångfald?

– Vi jobbar med tillsättningar av ledare och styrelseledamöter och där är det vanligt att det finns en medvetenhet att mångfald ger ökad lönsamhet och gör företaget mer attraktivt som arbetsplats.

– När det gäller styrelser är de ofta väldigt tydliga med att de vill få in kvinnor eller någon med en annan bakgrund. När det gäller chefspositioner handlar det mer om att man inte vill utesluta någon grupp.

– Många bolag säger att de är noga med att ha en kvinna i urvalet, men undersökningar visar att om man har tre män med liknande bakgrund och en kvinna så får nästan aldrig kvinnan jobbet. Hon blir den avvikande och därmed riskfyllda alternativet.

Hur märker du av åldersdiskriminering i rekrytering?

– Senioritet är något som snarare efterfrågas för ledare både i traditionella storbolag och i startups som ofta har en ung medelålder och vill ha erfarna ledare när de expanderar.

Vilka tips vill du ge äldre arbetssökande?

– För det första att hålla sig attraktiv genom att på ett modigt och strukturerat sätt röra sig mellan olika jobb och branscher för att få erfarenhet av olika företagskulturer. Det är när man ställs inför förändringar som man utvecklas mest. Det är svårare att byta bransch om man varit 15 år på samma arbetsplats.

– För det andra att ta reda på vad du vill. Ta hjälp av en karriärrådgivare eller en närstående, man behöver ofta ett bollplank. Det är egentligen märkligt att vi tar hjälp med mycket, men inte med karriären där man lägger en så stor del av sitt liv.

Fredrik Sjöberg, gruppchef på Poolia.

Fredrik Sjöberg, gruppchef på Poolia som är ett bemannings- och rekryteringsföretag inom tjänstemannaområdet och gör över 1000 rekryteringar och 2200 hyruppdrag per år.

Vilka önskemål får du om mångfald?

– Många vill ha det med i annonstexten, men det tas sällan upp när vi träffar dem för att göra en kravprofil. Det är extremt sällan de säger att de behöver få in någon från en annan kultur – däremot har det tack och lov bara hänt mig två-tre gånger att någon valts bort på grund av det.

Är det vanligare att väljas bort på grund av ålder?

– Ja, helt klart. Men ofta är det en gråzon, företagen pekar på faktorer som egentligen inte har med åldern att göra – som att kandidatens digitala kunskaper kanske brister. Men det är ofta bara fördomar, många äldre har jobbat i flera olika digitala system.

– På seminarier träffar jag ofta äldre arbetssökande som är nedtryckta i skorna, som har en diger erfarenhet och upplever att de söker hur många jobb som helst där de uppfyller krav och meriter men ändå inte får komma på intervju.

Har du sett någon skillnad över tid?

– Jag tycker att det sakta går åt rätt håll. För några år sedan pratades det mycket om unga kandidater som kan växa med företaget, nu har man insett att få stannar så länge, särskilt inte unga.

Vilka tips vill du ge äldre arbetssökande?

– Efter många nej är det lätt att tvivla och tänka att det inte är lönt att söka. Försök slå det åt sidan och behålla motivationen. Det finns många bra arbetsgivare som förstår vilken kunskap en äldre kandidat besitter.

– Boosta dig själv inför kontakten. När jag ringer upp kandidater är det många som nästan ber om ursäkt för sin ålder. Gör inte det, all din erfarenhet är ett plus. Under en intervju ska man leverera på en timme, tänker man att det här kommer jag inte att få då är det ofta redan kört.