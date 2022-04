Risk för brist på reningsvätska till fordon – kan öka utsläppen

Reningsvätskan Adblue används för att minska utsläppen av kväveoxid från lastfordon, bussar och personbilar. I dag behöver alla moderna fordon, cirka 600 000 personbilar och 97 procent av alla lastbilar i Sverige, använda Adblue för att fungera. Utan reningsvätskan går dieselmotorn ner i serviceläge.

För att tillverka Adblue krävs det naturgas vilket Ryssland är en stor producent och leverantör av, men kriget i Ukraina kan strypa tillgången till Adblue eftersom Ryssland hotas av sanktioner.

Men enligt Mattias Bergman, som är vd för branschorganisationen Mobility Sweden, så kommer det fortsätta att produceras och levereras Adblue så länge som ryska gasen fortsätter att leveras till Europa.

– Läget är i princip som det varit de senaste veckorna. Det är mindre volym än vad det varit normalt vilket har drivit upp priserna, säger Mattias Bergman.

– Det råder ingen akut brist på Adblue i nuläget, säger Mattias Bergman, vd för branschorganisationen Mobility Sweden.

Ryssland står för en stor andel av Europas gasleveranser som inte går att ersätta i ett kort perspektiv. Om gasen stoppas från något av hållen så blir det akut brist enligt Mattias Bergman, och det skulle få en väldigt stor samhällseffekt. Utöver personbilar, lastbilar och bussar skulle även jordbruks- och entreprenadmaskiner påverkas.

Under tisdagen var Adblue tillfälligt slut på bland annat OK Q8:s station i Gustavsberg. Men drivmedelsföretagets pressansvarige Karin Hellgren berättar att det inte rör sig om någon akut brist. Ny leverans väntas i dag under onsdagen.

– Vi har ingen brist ute på våra stationer. Det kan ju ta slut på någon enstaka station tillfälligt, men vi har inga indikationer från våra leverantörer på att de inte ska kunna leverera Adblue. Det ska komma fortsätta leveranser.

Karin Hellgren befarar att bunkring kan vara orsaken till att reningsvätskan tar tillfälligt slut på vissa stationer.

– När det späds på att det finns en oro för eventuell brist så tenderar en del människor att bunkra. Och om alla gör så kan det förstås ta slut innan det blir påfyllt av våra leverantörer. För att säkerställa att det finns en jämn tillgång på Adblue kan det för vår del handla om att begränsa antal liter per köptillfälle, säger Karin Hellgren.

Hela 97 procent av Sveriges tunga lastbilar behöver Adblue, stoppas leveranserna måste en annan lösning till. Ett alternativ är att omprogrammera mjukvaran i fordonen så att det går att köra utan Adblue. Men det hade varit en stor kostnad och en tidskrävande procedur att omprogrammera alla dessa fordon. Det skulle även få utsläppen att stiga och ge en stor negativ påverkan på miljön om dieselfordonen körs utan reningsvätskan.

Maria Ullerstam, handläggare på Naturvårdsverket.

Maria Ullerstam, handläggare på Naturvårdsverket, menar att det skulle backa utsläppsreningen till den nivå som var i början av 2000-talet. Grovt räknat skulle utsläppet för personbilar och lätta lastbilar kunna fördubblas. För tunga lastbilar skulle utsläppet kunna bli fyra till fem gånger högre än i dag.

– Det skulle kunna få stora konsekvenser, men hur stora de blir beror på hur länge en eventuell brist av Adblue skulle pågå. Under en kortare period så blir effekterna kanske inte så stora, men skulle det vara brist under en längre period kan det få väldigt stora konsekvenser för hälsa och miljö, säger Maria Ullerstam.

Adblue Bilar med dieselmotorer släpper ut avgaser som bland annat innehåller höga halter av kväveoxider, vilket är skadligt för miljön och bidrar bland annat till försurning och övergödning av marker och sjöar. För att rena utsläppen används reningsvätskan Adblue. Vätskan är inte är en bränsletillsats utan fylls på i en separat AdBlue-tank i fordonet. Vid förbränningen omvandlar reningsvätskan kväveoxiderna till ofarligt kväve och vattenånga som sedan är det som släpps ut tillsammans med bilens avgaser. Adblue kan köpas vid verkstäder och återförsäljare för biltillbehör. Hos vissa bensinstationer säljs Adblue också direkt från pumpar. Till en personbil behövs det inga stora mängder, reningsvätskan säljs i mindre flaskor och dunkar. Förbrukningen av Adblue varierar dock lite beroende på vilken bilmodell det rör sig om och hur den används. Från årsskiftet fram till i slutet av mars fördubblades priset på Adblue och kostade omkring 15 kronor per liter den 25 mars. Dagens datum, den 20 april, ligger priset omkring 12 kronor. Visa mer

