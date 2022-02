Risk för högre priser på el, mat och drivmedel

Senaste veckan har EU, USA och Storbritannien beslutat om omfattande sanktioner mot Ryssland mot bakgrund av landets krig mot Ukraina.

– Det verkar som att Europas och USA:s sanktioner mot Ryssland börjar ge effekt på den ryska ekonomin. Det är exakt det som är syftet. Vi kan inte vända bort blicken, säger finansminister Mikael Damberg.

Finansdepartementet har gjort en analys av vilka konsekvenser både Rysslands invasion av Ukraina och de sanktioner som trätt i kraft, kan få för svensk ekonomi.

– Det direkta ekonomiska beroendet av Ryssland är ganska litet i Sverige. Vår import och export är låg. Däremot ser vi att vi kan drabbas av indirekta effekter som prisförändringar på livsmedel, energi och drivmedel.

Svenska myndigheter har bland annat sett över energileveranserna för att upptäcka eventuella risker för energiförsörjningen. Någon sådan risk bedömer man inte.

– Men om Ryssland skulle gå hela vägen och stänga av gasen till Europa så är det vissa länder som drabbas väldigt kraftfullt ekonomiskt, det skulle också driva upp prisnivån i Sverige. Å andra sidan går vi mot vår och varmare tider, effekterna blir mindre ju längre fram vi kommer.

Vilka åtgärder kan bli aktuella framöver, om till exempel elpriserna rusar?

– Vi är inte där än. Men vi har visat den här vintern att vi snabbt kunde leverera en elpriskompensation till svenska hushåll som riksdagen röstat igenom. Skulle vi se en liknande utveckling som får dramatiska konsekvenser på prisnivåerna så har vi möjlighet att agera, vi har en låg statsskuld.

Den svenska regeringen har inga planer på att ensamma stoppa import av rysk gas och olja – som finansministern menar är en mycket liten del av svensk import. Eventuella sanktioner görs inom ramen för EU eller FN, säger han.

Under söndagen meddelade regeringen att Sverige kommer att stötta Ukraina ytterligare genom att skicka militär utrustning för 400 miljoner kronor men också i form av ett bidrag på 500 miljoner kronor till en fond för det ukrainska försvaret samt 500 miljoner kronor i bistånd.

Dessutom förhandlar partierna i Försvarsberedningen just nu om förstärkningar för 2022.

Vilka typer av förstärkningar kan bli aktuella till försvaret framöver?

– Jag tänker inte gå in och förhandla det när vi har en Försvarsberedning som arbetar. Men jag kan konstatera att vi redan påbörjat en utbyggnad av det militära försvaret på 27,5 miljarder kronor under den här försvarsbeslutsperioden, det är en ökning med 80 procent. Vi är just nu i en expansiv fas, där vi ökar vår förmåga.

