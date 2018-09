Robotarna hotar främst Öland, Gotland och Småland

Det skriver Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, i den färska rapporten ”Job Creation and Local Development 2018: Preparing for the Future of Work”.

Variationerna är stora mellan länder och mellan olika regioner i samma land. I västra Slovakien kan 40 procent av arbetskraften bli av med sina jobb till robotarna. I norska Oslo ”bara” 4 procent.

Det land som visar störst inbördes skillnader är Spanien, där hela 12 procentenheter skiljer det relativt moderniserade Castilla-La Mancha från det mer eftersatta Murcia. Stora regionala skillnader finns också i Italien, Grekland och Turkiet. Allra minst är skillnaderna inom Kanada.

Sverige och svenskt arbetsliv har ju redan en hög grad av automatisering, så här blir de närmaste årens omställning inte lika brutal som i Slovakien, Slovenien, Grekland och Polen, i andra änden av spektrum bland de 21 länder som ingår i statistiken.

Särskilt utsatta är regioner dominerade av lantbruket eller en stor industriarbetsgivare. Men typiskt för länderna där automatiseringen väntas leda till de största förändringarna är också stora skillnader mellan stad och land. I Slovakiens huvudstad Bratislava ligger "bara" tre av tio jobb i riskzonen, mot nära fyra av tio på landsbygden.

För Sveriges del bedömer OECD att 6-7 procent av jobben i Stockholmsområdet löper över 70 procents risk att automatiseras, medan bortåt 9 procent av jobben i "Småland med öarna" väntas påverkas i mycket hög grad.