Röda siffror för pensionsfonderna

Likt aktiemarknaden i stort blev det också ett dystert år för premiepensionens fonder. Bland de tio mest valda fonderna och de tio med mest kapital visade nästan samtliga röda siffror i slutet av december 2018.

De flesta hamnade på mellan minus fem och minus två procent. Sämst gick Didner och Gerge Aktiefond som slutade på minus 16 – en aktivt förvaltad aktiefond med stora och mellanstora bolag i Sverige och som annars haft en lyckosam historik.

En orsak kan vara innehavet i Danske Bank, som tyngt portföljen, tror Erik Fransson.

– Plus att den inte har några småbolag som gått lite bättre.

Endast branschfonderna Swedbank Robur Medica och Swedbank Robur Technology landade på plus under 2018, med plus tio respektive fem procent.

Också det en spegling av aktiemarknaden i stort där värdepapper inom just teknik och läkemedel gått bättre än genomsnittet.

– De är inte lika breda som andra aktiefonder, något som kan innebära en högre risk – men som av den anledningen därför också kan slå både negativt och positivt, säger Fransson.

Och risk är någonting som han rekommenderar när det kommer till valet av fonder i premiepensionen. I synnerhet då premiepensionen ändå utgör en relativt liten andel av den totala pensionen.

– Vissa år blir väldigt bra, som 2017, andra går sämre, som 2018. Det är den typen av svängningar man får vara beredd på att ta när man sparar långsiktigt, säger Fransson.

Mellan minus fem och minus två procent är dessutom inga större minusposter att tala om, hävdar han.

– Det skulle lika gärna kunna vara minus 20 och 30 procent också. Man måste ha tålamod.

Läs även: Svenskarnas förtroende för börsen rekordlåg