Rot- och rutavdrag speglar traditionella könsroller

Sammanställningen bygger på Skatteverkets senast tillgängliga siffror över rot- och rutavdragen. Siffrorna avser 2016 och det dröjer tills vi får veta hur det såg ut 2017. Det beror på att avdragen är preliminära tills inkomstskatterna är fastställda och slutskattebeskeden skickas ut.

Avdragen är vanligast i Stockholms län och Kalmar län ligger i botten av listan. I Stockholms län är det invånarna i kommunerna Danderyd, Täby och Nacka som gör de största avdragen.

Emma Persson förklarar Stockholms tätplacering med att många i länet har höga inkomster. Att de höga bostadspriserna gör att det ofta går att få tillbaka kostnaden för en renovering spelar också in.

– Att avdragen är vanligast i Stockholm beror nog till viss del på att inkomsterna är högre men också på bostädernas värde, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

I sammanställningen går det också att se andelen kvinnor och män som utnyttjade möjligheten till avdrag. Statistiken är också uppdelad på rot- och ruttjänster.

Det visar sig då att männen gör rotavdrag för hantverkstjänster i större utsträckning än kvinnor. Förhållandet är det motsatta när det gäller ruttjänsterna för hushållsarbete.

– Det visar att den traditionella fördelningen av vem som gör vad lever kvar., säger Emma Persson.

Hantverkstjänsterna kräver ofta en kortvarig insats av beställaren. Medan städtjänster och barnpassning många gånger pågår under en längre tid.

– Att använda ruttjänster kräver mer arbete under en lägre tid eftersom man måste ha löpande kontakt med utövaren, säger Emma Persson.

Totalt gjorde svenskarna rot- och rutavdrag för nästan 15 miljarder kronor 2016 och det var ungefär 1,7 miljoner svenskar som gjorde avdrag. Det ger ett genomsnittligt avdrag på 14.400 kronor per person.

För 2015 gjordes rut- och rotavdrag till ett värde av 23 miljarder kronor så de totala avdragen har minskade med ungefär 8 miljarder kronor 2016.

Hela nedgången ligger på rotavdragen, som minskar arbetskostnaden för hantverkstjänster. Rutavdragen, för hushållsnära tjänster, visar en liten uppgång mellan åren.

Svenskarna gjorde rotavdrag för nästan 19,8 miljarder kronor 2015, 2016 hade avdragen sjunkit till drygt 11,2 miljarder kronor. Rutavdragen ökade från ungefär 3,4 miljarder kronor 2015 till cirka 3,7 miljarder 2016.

Att rotavdragen blivit mindre beror högst sannolikt på att avdraget sänktes till 30 procent 2016 från att tidigare ha ersatt 50 procent av arbetskostnaden.

Begränsningen av avdraget fick många att göra renoveringar och ombyggnader 2015 vilket minskade behovet 2016.

– Det fick människor att tänka till en extra gång. Det är vanligt att passa på inför regelförändringar. Så var det till exempel när amorteringskravet skulle införas, säger Emma Persson, .

Rut- och rotavdragen infördes under 2007 och 2008. Sedan dess har framför allt rutavdraget utökats med fler tjänster.

De senaste förändringarna är att det nu går att få rutavdrag för flyttjänster, reparation av vitvaror i hemmet, klädvård i hemmet samt vissa it-tjänster.

– Det ska bli intressant att följa utvecklingen och se vad som händer, säger Emma Persson.

En viktig sak som skiljer rotavdraget från rutavdraget är att man inte behöver äga bostaden där tjänsten utförs.

– Det gör att man kan få avdrag för slutstädningen om man till exempel, hyr en fjällstuga eller någon annan semesterbostad, säger Emma Persson.

Rutavdraget ger också möjligheten att till exempel beställa städtjänster som utförs i någon annans hem. Barn kan till exempel använda sig av avdraget om de beställer hemstädning hos sina föräldrar.

Avdragen dras av mot den skatt man betalar under åren. Därför är det viktigt att se till att inte skatten är lägre än avdragen.